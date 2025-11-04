Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 4 de noviembre: los números ganadores

La Lotería del Huila efectúa un nuevo sorteo este martes 4 de noviembre de 2025. La jornada es transmitida en directo a las 11:00 p. m. a través del Canal 1 y de sus plataformas digitales oficiales, como su página de Facebook. En esta edición, el premio mayor es de 2.000 millones de pesos, además de la entrega de múltiples premios secos y recompensas por aproximaciones al número ganador. Como es costumbre, el sorteo se realiza inmediatamente después del de la Lotería de la Cruz Roja, ambos difundidos por los canales autorizados y con la vigilancia de Coljuegos.

Desde su creación en 1994, tras la liquidación de la Beneficencia del Huila, la Lotería del Huila ha tenido como objetivo principal la generación de recursos para financiar el sistema de salud pública del departamento. Los billetes completos tienen un valor de $15.000, aunque los jugadores también pueden adquirir fracciones, con premios proporcionales al valor apostado.



Resultados de la Lotería del Huila último sorteo del martes 4 de noviembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores : 1729

: 1729 Serie: 040

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila ofrece una amplia gama de premios adicionales además de la recompensa principal, destinados a los jugadores que acierten cifras o combinaciones cercanas al número ganador. Los llamados premios secos se otorgan a quienes acierten con números específicos cercanos al principal, mientras que las aproximaciones permiten obtener premios de distintos valores, dependiendo de la cantidad de cifras coincidentes. Estos son los premios adicionales correspondientes al sorteo del 30 de septiembre de 2025:



Última cifra del número ganador: Un premio de $144.578.

Dos primeras cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Dos últimas cifras del número ganador: Un premio de $2.710.843.

Tres primeras cifras del número ganador: Un premio de $14.909.639.

Dos primeras y última cifra del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Tres últimas cifras del número ganador: Un premio de $11.295.181.

Premio mayor en cualquier orden: Un premio de $5.421.687.

Es importante tener en cuenta que, además del sorteo regular de la Lotería del Huila, los participantes deben estar atentos a los sorteos especiales, los cuales en ocasiones coinciden con días festivos. En estos casos, la lotería ajusta las fechas para asegurar que los sorteos se realicen en los días hábiles siguientes, garantizando así su continuidad y transparencia.



¿Cómo participar de la Lotería del Huila?

Los interesados en participar pueden adquirir sus billetes a través de tres modalidades:



Puntos de venta físicos en distintas ciudades del país, mediante distribuidores autorizados.

Compra en línea desde el sitio web oficial de la Lotería del Huila, donde se puede escoger manualmente el número o permitir que el sistema lo asigne al azar. El pago se realiza vía PSE y la transacción queda registrada automáticamente.

Aplicaciones móviles autorizadas como LotiColombia, TuLotero o Lottired, que permiten realizar la compra desde dispositivos móviles de forma segura.

¿Qué hacer si gana el premio mayor de la Lotería del Huila?

Los jugadores deben verificar que el número y la serie impresos en el billete coincidan exactamente con los resultados oficiales. En caso de resultar ganador del premio mayor debe seguir los siguientes pasos:



Conservar el billete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones.

Presentar la cédula de ciudadanía original.

Acudir a las oficinas de la Lotería del Huila o a un punto autorizado para realizar el cobro.

Tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre la renta.

La entidad recomienda a los jugadores estar atentos a los sorteos especiales que, en algunas ocasiones, coinciden con días festivos. En esos casos, la entidad ajusta las fechas para garantizar la transparencia y continuidad de los sorteos.

