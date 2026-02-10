En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Dorado Tarde, último sorteo martes 10 de febrero de 2026: números ganadores

El Dorado Tarde juega de lunes a sábado a las 3:30 p.m. Consulte EN VIVO los resultados de este martes y vea cómo reclamar el premio en caso de salir ganador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de feb, 2026
Dorado Tarde 10 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 10 de febrero de 2026: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

Este 10 de febrero de 2026, juega un nuevo sorteo del chance El Dorado Tarde. La transmisión empieza a las 3:30 p. m. y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. Recuerde que cualquier tachón, enmendadura o daño en su boleto le impedirá cobrar el premio. Prepárese para conocer los resultados completos con la quinta cifra.

Números ganadores Dorado Tarde 10 de febrero de 2026

Estos son los números ganadores, con la quinta cifra, del sorteo de este martes:

  • Número mayor:
  • Quinta cifra:

La apuesta solo es válida cuando el número elegido coincide de forma exacta con la modalidad y el orden de cifras establecidos en el reglamento. El resultado de El Dorado Tarde depende del cumplimiento íntegro de esa estructura. Cualquier variación en las cifras o en su posición invalida la apuesta y elimina la posibilidad de pago del premio.

Últimos ganadores de El Dorado Tarde

FechaNúmeroSerie/Quinta
Lunes 09 Febrero 202637036
Sábado 07 Febrero 202699258
Viernes 06 Febrero 202682812
Jueves 05 Febrero 202685620
Miércoles 04 Febrero 202637568
Martes 03 Febrero 202686440
Lunes 02 Febrero 202693661
Sábado 31 Enero 202657342
Viernes 30 Enero 202629411
Jueves 29 Enero 202663386
Miércoles 28 Enero 202690721
Martes 27 Enero 202668254
Lunes 26 Enero 202628325
Sábado 24 Enero 202695486
Viernes 23 Enero 202605526
Jueves 22 Enero 202632321
Miércoles 21 Enero 202607038
Martes 20 Enero 202606451
Lunes 19 Enero 202600525
Sábado 17 Enero 202600180
Viernes 16 Enero 202634999
Jueves 15 Enero 202658342
Miércoles 14 Enero 202649715
Martes 13 Enero 202640102
Sábado 10 Enero 202633884
Viernes 09 Enero 202680596
Jueves 08 Enero 202670842
Miércoles 07 Enero 202665248
Martes 06 Enero 202695015
Lunes 05 Enero 202643852
Sábado 03 Enero 202655866
Viernes 02 Enero 202686274

Modalidades disponibles y valores de pago en el chance El Dorado

El sorteo El Dorado incorpora diversas modalidades de apuesta, definidas para cubrir las opciones disponibles en el juego. Cada modalidad cuenta con una tabla de pagos propia, lo que establece que los premios varíen según la alternativa seleccionada. El monto final a recibir depende del tipo de apuesta y del valor apostado, por lo que cada jugada queda sujeta a las condiciones fijadas en el reglamento:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces.
  • 3 cifras directo: multiplica la apuesta por 400.
  • 3 cifras combinado: ofrece un pago de 83 veces.
  • 2 cifras 'pata': paga 50 veces.
  • 1 cifra 'uña': otorga 5 veces el monto jugado.

Cabe destacar que algunas personas combinan modalidades para aumentar el rango de posibilidades, especialmente en sorteos matutinos como este.

¿Cómo reclamar el premio de El Dorado Tarde?

Según la empresa que opera el chance El Dorado, para reclamar el premio es fundamental presentar el tiquete original, por lo que es esencial:

  • Estar en buen estado.
  • No tener tachones ni enmendaduras.
  • Incluir el reverso diligenciado.
  • Ser presentado por una persona mayor de edad.

Para premios iguales o superiores a 100.000 pesos, el cobro se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se valida el tiquete y se aplican los procedimientos definidos. En montos más altos pueden exigirse pasos adicionales, de acuerdo con el valor del premio y el canal por el cual se efectuó la apuesta, ya sea presencial o digital. Estos procesos se ajustan a la normativa vigente y buscan asegurar el control de la transacción.

Cuando la apuesta se efectúa por medios digitales, el pago puede realizarse mediante transferencia electrónica. Para este trámite, es necesario completar la verificación de identidad y presentar la documentación requerida por el operador, con el fin de confirmar la titularidad de la jugada y evitar pagos indebidos. Todos los premios están sujetos a las disposiciones fiscales aplicables. Esto incluye retenciones obligatorias que se descuentan antes del pago, las cuales pueden modificar el valor final entregado al ganador. Por esta razón, es clave tener en cuenta estas condiciones al momento de reclamar el premio.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

