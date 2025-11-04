Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 4 de noviembre: números ganadores

Este martes 4 de noviembre de 2025 se lleva a cabo una nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los eventos más esperados por los jugadores de las loterías en el país. La emisión en directo comienza a las 10:55 p. m. y puede verse por el Canal 1, así como en las plataformas digitales oficiales de la lotería, incluyendo su cuenta de Facebook. Esta jornada de suerte y premios coincidirá con el sorteo de la Lotería del Huila, que también tendrá lugar esa noche a través de sus canales autorizados.

Para participar, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, que van del 0000 al 9999. Además del premio mayor, se entregan premios secos y recompensas para quienes acierten aproximaciones al número ganador principal. Los fondos recaudados por la Lotería de la Cruz Roja son destinados a sus programas de ayuda humanitaria, ya que es una entidad sin ánimo de lucro.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo martes 4 de noviembre

El sorteo de esta jornada ofreció un premio mayor de 7.000 millones de pesos. Hasta el momento, el número y la serie ganadores del premio mayor fueron anunciados de la siguiente manera:



Números ganadores: 9110

9110 Serie: 026

Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secundarios o secos, distribuidos de la siguiente manera:



Un seco por 200 millones de pesos.

Cuatro secos de 100 millones de pesos cada uno.

Diez secos de 30 millones de pesos.

Quince secos de 20 millones de pesos.

Veinte secos de 10 millones de pesos.

El valor de estos premios puede consultarse en detalle en el sitio web de la lotería, donde se presenta el plan de premios oficial y el cálculo del valor neto después de impuestos. A esto se suman premios por aproximación al número mayor, lo cual amplía las probabilidades de obtener alguna ganancia. Entre las aproximaciones, se destacan:



Premio por el número ganador con diferente serie: $4.066.265

Tres primeras cifras correctas: $60.000

Dos primeras y última cifra correctas: $60.000

Tres últimas cifras correctas: $60.000

Dos primeras cifras correctas: $30.000

Dos últimas cifras correctas: $30.000

Última cifra correcta: $15.000

¿Cómo participar de la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja se encuentra disponible en toda Colombia gracias a una extensa red de distribución que permite adquirir billetes fácilmente en todo el país, al mismo tiempo que genera oportunidades laborales para miles de personas vinculadas a su comercialización. Cada billete completo está dividido en tres fracciones y tiene un costo de 15.000 pesos. No obstante, quienes prefieran invertir menos pueden comprar una fracción individual por 5.000 pesos.

Para conocer los puntos de venta autorizados más cercanos, los apostadores pueden consultar el sitio web oficial de la Lotería de la Cruz Roja. Si un participante resulta ganador, deberá presentar el billete original, en buen estado y sin alteraciones, en la oficina autorizada de su región para reclamar el premio correspondiente.



¿Qué hacer si gana la Lotería de la Cruz Roja?

El trámite para reclamar la recompensa en caso de ganar el premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja debe realizarse de forma presencial. El ganador debe acudir con su cédula de ciudadanía a la sede principal de la entidad, ubicada en Bogotá, Avenida Carrera 68 No. 68B-31. Los resultados oficiales pueden consultarse en el boletín publicado en el sitio web de la lotería, en sus redes sociales, en los puntos de venta autorizados o llamando al (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.



Es importante tener presente que los premios que superen las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. El monto neto que recibirá el ganador puede verificarse en el plan de premios oficial de la entidad. Antes del sorteo, se recomienda comprobar que el billete sea auténtico revisando cuidadosamente:



Fecha del sorteo : debe coincidir con la impresa en el billete.

: debe coincidir con la impresa en el billete. Valor : $15.000 para el billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción.

: $15.000 para el billete completo (tres fracciones) o $5.000 por fracción. Estado físico : no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni modificaciones.

: no debe presentar tachaduras, enmendaduras ni modificaciones. Número y serie : deben ser legibles tanto en texto como en cifras.

: deben ser legibles tanto en texto como en cifras. Código de barras: debe estar acompañado por el nombre, dirección y teléfono del distribuidor autorizado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL