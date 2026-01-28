Resultados de Lotería del Meta del último sorteo, miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta lleva a cabo un nuevo sorteo, uno de los más esperados por los apostadores del país, en la noche de este miércoles 28 de enero. El tradicional juego, conocido como “la llanerita de los colombianos”, vuelve a captar la atención de miles de personas que siguen la transmisión en vivo a la espera de conocer los números ganadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Como ya es costumbre, durante la noche de hoy se realiza la extracción oficial, los apostadores podrán seguir el sorteo a partir de las 10:30 p. m., a través de la transmisión en vivo por los canales oficiales de Facebook y YouTube o por medio del Canal Trece. La Lotería del Meta realiza sus sorteos los días miércoles en horas de la noche, luego de la transmisión oficial la entidad publica los resultados en sus plataformas.



Resultados EN VIVO del sorteo de la Lotería del Meta hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Número ganador : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La mecánica de la Lotería del Meta consiste en la compra de un billete que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. El valor del billete es aproximado y puede variar según el punto de venta, aunque generalmente es cercano a los $9.000, con la posibilidad de adquirir fracciones por $4.000 cada una. Este sistema permite que los jugadores participen tanto por el premio mayor como por las diferentes categorías adicionales establecidas dentro del sorteo.



El sorteo la Lotería del Meta ofrece un premio mayor de $1.800 millones, además de múltiples premios secos. Entre ellos se incluyen montos de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones, así como pagos por aproximaciones y combinaciones parciales. Gracias a este esquema, en cada sorteo se benefician varios participantes, incluso si no aciertan el número completo del premio principal.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Meta?

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en puntos de pago autorizados o en entidades afiliadas. Para los premios que superan el monto establecido, generalmente alrededor de $50 millones, los ganadores deben adelantar un trámite formal ante el operador oficial, presentando el billete original y cumpliendo con los requisitos correspondientes.



El plazo para reclamar los premios es limitado y suele estar entre 30 y 60 días calendario. Una vez vencido este periodo, los recursos no reclamados se destinan a obras sociales y fondos definidos por la ley. La Lotería del Meta recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en fuentes oficiales, no compartir información personal ni datos del billete en redes sociales o sitios no verificados, y conservar el billete en un lugar seguro. Quienes juegan de manera digital deben revisar el correo electrónico registrado, ya que las plataformas notifican automáticamente en caso de resultar ganadores.

Publicidad