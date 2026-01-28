Así puede usar sus cesantías para comprar vivienda en Colombia con el FNA: requisitos

El acceso a vivienda propia sigue siendo una de las metas más importantes para miles de familias en Colombia. En ese camino, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una de las principales opciones para los trabajadores en Colombia que desean comprar vivienda, pues ofrece alternativas de financiación dirigidas a personas afiliadas que cuentan con cesantías o ahorro voluntario. A través del 'crédito por cesantías', el FNA permite financiar diferentes propósitos relacionados con vivienda, bajo condiciones establecidas en su reglamento vigente.

Uno de los principales aspectos que debe tener en cuenta cualquier interesado es que, para solicitar un crédito con el FNA, es obligatorio estar afiliado a la entidad. Esta afiliación puede realizarse mediante el traslado de las cesantías o a través de un esquema de ahorro voluntario contractual. Una vez afiliado, el solicitante debe cumplir con un sistema de calificación interna que evalúa factores como ingresos, estabilidad laboral y comportamiento crediticio.

¿Qué es un crédito por cesantías en el FNA?

El crédito por cesantías es una modalidad de financiación en la que el afiliado al Fondo Nacional del Ahorro utiliza sus ahorros de cesantías como respaldo del préstamo. Estos recursos quedan pignorados a favor del FNA mientras el crédito esté vigente. Esta opción está dirigida tanto a empleados públicos como privados que hayan trasladado sus cesantías al Fondo o que se hayan afiliado por ahorro voluntario.



Una de las características más relevantes de este tipo de crédito es que no contempla sanciones por prepago, lo que significa que el afiliado puede realizar abonos extraordinarios o pagar la totalidad del crédito antes del plazo pactado sin asumir costos adicionales. La entidad permite presentar solicitudes conjuntas entre dos afiliados que demuestren ingresos, o incluir un deudor solidario afiliado o no afiliado, cuando se requiere un mayor monto de financiación.



Entre los destinos permitidos para este tipo de crédito se encuentra la compra de vivienda nueva o usada, la construcción de vivienda en un lote propio y la mejora de inmuebles ya existentes. En el caso de las mejoras, el crédito puede destinarse a ampliaciones, remodelaciones, modificaciones estructurales, reforzamientos o reparaciones. También es posible solicitar la compra de cartera hipotecaria, siempre que la deuda provenga de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por la Superintendencia de la Economía Solidaria o de Cajas de Compensación Familiar que desarrollen proyectos de vivienda.



Requisitos generales para solicitar el crédito

Para acceder a un crédito de vivienda con el FNA es obligatorio estar afiliado al Fondo y cumplir con las normas vigentes del reglamento de crédito. El solicitante debe alcanzar el puntaje mínimo definido por la Junta Directiva, el cual se calcula a partir de variables como ingresos, estabilidad laboral y comportamiento financiero. En el caso de quienes cuentan con cesantías, estas deben estar libres de embargos o pignoraciones externas.

Además, el afiliado debe autorizar expresamente al FNA para consultar y reportar su historial crediticio ante las centrales de riesgo, requisito que también aplica para codeudores o avalistas. Si el solicitante ya tiene un crédito vigente con el Fondo, deberá estar al día en todas sus obligaciones y cumplir nuevamente con las condiciones del reglamento para poder acceder a un nuevo financiamiento.

Interesados deben tener en cuenta que el FNA ofrece créditos tanto en pesos como en UVR, lo que permite al afiliado elegir la modalidad que mejor se ajuste a su perfil financiero. Los plazos de financiación son amplios y varían según el tipo de crédito y la edad del solicitante. Antes de iniciar el trámite, se recomienda utilizar el simulador de crédito para estimar cuotas, plazos y capacidad de endeudamiento.

Además del crédito, los afiliados acceden a seguros asociados como seguro de vida, seguro de desempleo (en el caso de créditos por cesantías) y seguro contra incendio, los cuales forman parte de las condiciones del préstamo.



Los documentos que debe presentar ante el FNA

La documentación requerida varía según el perfil del solicitante. Para empleados, se solicita, entre otros documentos, copia del documento de identidad, formulario de solicitud diligenciado, declaración de renta o certificado de ingresos, certificación laboral reciente y desprendibles de pago de los últimos meses. Según se lee en la página de la entidad, el FNA se reserva el derecho de solicitar información adicional cuando lo considere necesario para el análisis del riesgo crediticio.

Dependiendo del destino del crédito, también se deben presentar documentos específicos. Por ejemplo, para la compra de cartera se exige el último estado de cuenta de la deuda; para construcción, la licencia vigente y el presupuesto de obra; para mejora de vivienda, el presupuesto correspondiente; y para la compra de vivienda nueva, la cotización o el documento de separación del inmueble.

Finalmente, el FNA contempla situaciones particulares como la acreditación de ingresos adicionales, los ingresos de deudores solidarios no afiliados - incluidos extranjeros residentes en Colombia - y la certificación de discapacidad, la cual debe demostrarse mediante documentos médicos o registros del sistema de salud, conforme a la normativa vigente. Para compra de vivienda nueva o leasing habitacional, se solicita la cotización de la constructora o el documento de separación del inmueble.

Antes de presentar la solicitud, es importante revisar que la información suministrada sea correcta y esté actualizada, ya que cualquier cambio debe ser informado al FNA antes del desembolso. También es clave evaluar la capacidad de pago y tener en cuenta que las cesantías quedarán comprometidas mientras el crédito esté activo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co