Encuentran avión al servicio de Satena: se estrelló en La Playa y no hay sobrevivientes

Se estrelló el avión al servicio de Satena, operado por la empresa Searca, que desapareció este miércoles 28 de enero mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander. Ninguna de las 15 personas que iba a bordo sobrevivió. (Lea también: ¿Quiénes iban en el desaparecido avión al servicio de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña?)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Habitantes de La Playa informaron que la aeronave cayó en una zona boscosa de Curasica, jurisdicción de ese municipio.



Vuelo de Cúcuta a Ocaña dura 25 minutos

La aeronave despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, capital de Norte de Santander, hacia Ocaña, pero no llegó a la hora prevista al aeropuerto Aguas Claras de esa ciudad, la segunda del departamento.

Según Satena, "el vuelo NSE8849, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.".



El avión desaparecido es un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, que es operado por la empresa Searca, según Satena.



El vuelo entre Cúcuta y Ocaña tarda aproximadamente 25 minutos y, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flightradar, el avión dejó de comunicarse cuando volaba por una zona montañosa entre las localidades de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

Publicidad

También se dijo que "la aeronave HK-4709 agotó su tiempo de autonomía de vuelo" a las dos de la tarde, por lo que se descarta que siga sobrevolando.



“Encontraron desecha la aeronave”

George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, le contó a Noticias Caracol que fueron campesinos del sector los que ubicaron el avión de Satena. (Lea también: Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña)

“Encontraron completamente desecha esta aeronave y al momento no nos dan reporte de ninguna persona viva”, relató, detallando que Medicina Legal, la Fiscalía y otros organismos ya adelantan labores para recuperar los cuerpos de la zona.

Publicidad

Autoridades se movilizan al lugar del siniestro aéreo, que está a unos 30 minutos del municipio de La Playa; sin embargo, las condiciones climáticas han dificultado el desplazamiento.

Satena reveló que "el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén, reportó la ubicación de la aeronave accidentada de matrícula HK4709 en área especial de ese corregimiento".

Según se ha dicho, los campesinos escucharon un estruendo fuerte antes de ubicar la aeronave siniestrada.



Congresista Diógenes Quintero, entre las víctimas fatales

“Se encontraba en una reunión en Norte de Santander y en ese afán de poder cumplirle a su comunidad viajó antes de las doce del día y nos reportan este hecho”, reveló el secretario Quintero. (Lea también: ¿Quiénes eran los candidatos al Congreso que murieron en accidente aéreo en Norte de Santander?)

El equipo de comunicaciones del congresista Quintero reveló antes de confirmarse el siniestro "que seguimos sin contacto con el Representante y nuestra asistente, Natalia Acosta Salcedo, tras la desaparición del vuelo de Satena Cúcuta-Ocaña".

Publicidad

Añadía que "aunque los mensajes de WhatsApp aparecen como recibidos, no hemos obtenido respuesta. La última ubicación registrada de sus teléfonos fue en el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta antes del despegue".

El Partido de la U expresó "su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública".

Publicidad

Las identidades de las 15 personas que iban en el avión de Satena son:



Pasajeros

María Álvarez Barbosa

Carlos M. Salcedo

Rolando Peñaloza Gualdrón

María Díaz Rodríguez

Maira Avendaño Rincón

Anayisel Quintero

Karen Parales Vera

Anirley Julio Osorio

Gineth Rincón

Diógenes Quintero Amaya

Natalia Acosta Salcedo

Maira Sánchez Criado

Juan Pacheco Mejía

Tripulación

Capitán Miguel Vanegas

Capitán José de la Vega

Noticia en desarrollo.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE