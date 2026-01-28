Resultados Lotería de Manizales último sorteo del miércoles 28 de enero de 2026: números ganadores

La expectativa se concentra este miércoles en torno a la Lotería de Manizales, que en la noche de hoy realiza un nuevo sorteo con premios millonarios. Como ocurre cada semana, miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos la transmisión oficial a la espera de conocer los números ganadores.



Este juego tradicional de billetes, administrado por la Empresa Municipal para la Salud (EMSA), se consolida como uno de los más representativos del calendario nacional de sorteos, no solo por la magnitud de su plan de premios, sino por su aporte directo al financiamiento del sector salud.

La transmisión oficial del sorteo se lleva a cabo los miércoles a las 11:00 p.m., a través de los canales digitales de la Lotería de Manizales, entre ellos su canal de YouTube, su página de Facebook y el sitio web institucional, donde posteriormente se publican las actas y resultados oficiales.

Aunque diversos medios regionales y plataformas digitales realizan cobertura en tiempo real, la entidad recuerda que la única información válida para efectos de reclamación es la que aparece consignada en el acta oficial del sorteo, publicada por EMSA en sus canales autorizados.



Resultados de la Lotería de Manizales hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Número ganador: Por definir

Serie: Por definir

Ganasempre: Por definir

Los números ganadores se actualizan una vez finaliza el sorteo y se publica el acta oficial.



¿Cómo funciona la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales opera bajo un sistema de billetes compuestos por cuatro cifras, que van del 0000 al 9999, acompañadas de una serie de tres dígitos que completa la combinación. El premio mayor se entrega cuando el número y la serie coinciden de manera exacta, aunque el plan contempla múltiples premios por aciertos parciales y aproximaciones.



Cada billete se divide en cuatro fracciones, con un valor individual de $3.000, mientras que el billete completo tiene un costo de $12.000, lo que lo convierte en una opción accesible para una amplia base de jugadores.



Plan de premios de la Lotería de Manizales

El sorteo de esta noche ofrece un premio mayor de $2.600 millones, además de un amplio esquema de premios secos y especiales. Entre los montos más destacados se encuentran premios de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $80 millones, $60 millones, $50 millones y $40 millones, así como un premio especial de $1.807.229.

Adicionalmente, el plan de premios incluye reconocimientos por aproximación y coincidencias parciales, distribuidos de la siguiente manera:



Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última cifra: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

Recomendaciones para los jugadores

Desde la Lotería de Manizales se recomienda a los apostadores verificar siempre los resultados en canales oficiales, conservar el billete en buen estado y evitar compartir fotografías o información sensible en redes sociales o sitios no autorizados. Para cualquier proceso de reclamación, el billete original y la validación oficial del sorteo son requisitos indispensables.

Los resultados oficiales del sorteo de hoy, miércoles 28 de enero de 2026, se publican una vez finalice la transmisión y quede en firme el acta correspondiente.

