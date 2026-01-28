Resultados de Baloto y Revancha hoy, 24 de enero de 2026: números ganadores

La atención de miles de apostadores en Colombia se centra este miércoles 28 de enero de 2026 en un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, uno de los juegos de azar más populares del país. La jornada se desarrolla en horario nocturno y mantiene en expectativa a quienes esperan que la suerte los acompañe con los millonarios acumulados en juego.



El sorteo de Baloto y Revancha se realiza entre las 11:00 y las 11:15 p.m., y es transmitido EN VIVO a través de plataformas digitales como YouTube, Facebook Live y la señal de Canal 1, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real tanto el sorteo principal como el de la modalidad Revancha.

Baloto continúa posicionándose como uno de los productos de azar más fuertes del mercado colombiano, gracias a la magnitud de sus premios y a la frecuencia de sus sorteos, que se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados, con acumulados que pueden cambiar la vida de un ganador en cuestión de segundos.



Resultados del sorteo Baloto y Revancha hoy, miércoles 28 de enero de 2026

Baloto



Números: Por definir

Superbalota: Por definir

El acumulado de Baloto se mantiene como uno de los más atractivos del calendario de juegos de azar. En caso de que no se registre un ganador con todos los aciertos, el premio mayor continúa incrementándose para el próximo sorteo. Para esta fecha el acumulado asciende a $19.200 millones de pesos, mientras que para Revancha es de $14.100

Revancha



Números: Por definir

Superbalota: Por definir

La modalidad Revancha utiliza la misma combinación de números seleccionada por el jugador en Baloto, pero cuenta con un acumulado independiente. Al igual que el sorteo principal, si no hay ganador, el premio sigue creciendo para la siguiente jornada.



¿Cómo funciona el sistema de premios de Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha operan bajo un sistema paramutual, en el que los premios dependen del total de las ventas realizadas. Del recaudo, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor, mientras que el resto se distribuye entre las demás categorías de aciertos.



De acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Los valores de las apuestas son:



Apuesta simple Baloto: $5.700

$5.700 Baloto con Revancha: $7.800

Los tiquetes pueden adquirirse en SuperGIROS, SuRed, puntos autorizados en todo el país o a través del sitio web oficial de Baloto.



Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

Existe la opción de marcar más números para aumentar las probabilidades de ganar, aunque esto incrementa el valor de la apuesta. La Revancha permite competir automáticamente en un segundo sorteo utilizando la misma combinación, pero con un acumulado diferente.

Con el sorteo de este miércoles 28 de enero de 2026, Baloto y Revancha siguen siendo una de las principales opciones de juego para los colombianos que cada semana depositan su ilusión en un boleto y esperan que la suerte esté de su lado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co