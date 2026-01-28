Abren investigación contra Lucho Herrera por desaparición de cuatro personas en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra Luis Alberto Herrera, más conocido como Lucho Herrera, y su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición de cuatro personas en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca.

El ídolo del ciclismo colombiano ya había rendido indagación ante el ente investigador a mediados de 2025 por el caso de la desaparición de cuatro de sus vecinos, luego de que el exparamilitar condenado Luis Fernando Gómez Flórez, alias Ojitos, lo señalara de haber contactado a las Autodefensas Campesinas del Casanare en 2002 para que se encargaran de "limpiar (desaparecer) a una gente que era miliciana de la guerrilla", presuntamente por negarse a venderle sus tierras colindantes.

Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega. Los cuerpos de dos de ellos fueron localizados en el año 2008 en Silvania, Cundinamarca. Los entregaron a sus familiares en diciembre de 2025.



Lo que ha dicho Lucho Herrera sobre el caso

Antes de que rindiera declaración libre ante la Fiscalía, el exciclista aseveró que "jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia". (Lea también: “Se los di en Fusa”: Los detalles del caso por el que Lucho Herrera entregó su versión a la Fiscalía)



Añadió que ha sido "víctima de extorsiones, amenazas y secuestros".



Precisamente, en su declaración ante la Fiscalía, Lucho Herrera admitió que pagó 10 millones de pesos en 2016 a paramilitares para que lo sacaran del caso. “Los di en Fusa. Llegó un muchacho delgado en una moto y no volví a saber nada", dijo.

El exciclista colombiano Lucho Herrera es recordado por ser el primer latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia, en 1984. Además, fue campeón de la Vuelta a España de 1987.



¿Por qué investigarán al hermano de Lucho Herrera?

Rafael Herrera fue vinculado por el delito de acceso carnal violento por el presunto abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en medio de la investigación que se adelanta por los desaparecidos en Fusagasugá.

Los hermanos Herrera tendrán que rendir indagatoria por el delito de desaparición forzada el próximo 6 de febrero.

