Solicitan medida de aseguramiento para papá del bebé muerto en extrañas circunstancias en La Calera

En medio de audiencia reservada que se lleva a cabo en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó cárcel para Michael Rodríguez, papá Liam Gael Rodríguez, el bebé de 11 meses que murió en extrañas circunstancias tras ser dejado en un jardín de La Calera, en Cundinamarca, a finales de septiembre de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el dictamen de Medicina Legal, el menor de edad tenía signos de presunto abuso sexual, hechos por los que el martes 27 de enero fue detenido su progenitor.

El hombre fue imputado por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal con menor de 14 años, cargos que no fueron aceptados.



Madre de Liam considera “falso” el señalamiento contra su pareja

Mildret Narváez habló con Noticias Caracol y declaró que se sentía “vulnerada en mis derechos. Me están humillando y me están pisoteando. Como lo dije desde el primer momento: hoy puede ser Liam, pero mañana puede ser otro niño. Por favor, las personas que en verdad tienen la culpa, porque lo sacaron fallecido, es el centro de estimulación. ¿Cómo va a ser posible que ahora me digan que es mi pareja quien tiene la culpa?”.



Para ella, es “falsa esa noticia que dio la Fiscalía porque nosotros duramos tres meses esperando un resultado de Medicina Legal, esperando a que el fiscal nos llamara y nos citara. Incluso, con mi abogado hemos estado al tanto del caso de Liam, siempre activos, siempre pendientes. Incluso, oficiamos a Medicina Legal para que nos comprobara que los resultados fueron entregados el 6 de octubre, y el 2 de diciembre una ampliación que él pidió y él siempre se negó, rotundamente, a que esos resultados habían salido”.



La mujer aseguró que las autoridades “no me han mostrado ningún elemento probatorio que diga que el papá es responsable de esto. No me lo han mostrado”, por lo que hizo un llamado a “la Procuraduría General de la Nación, como yo dije en un primer momento, que investigue el caso, que vigile el caso”.

Publicidad

“El papá no es responsable y no estamos con esta respuesta de acuerdo”, agregó.

Noticia en desarrollo.