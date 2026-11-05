Chontico Noche: resultados último sorteo de hoy 5 de noviembre de 2026

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves al resultado del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance que se realizan diariamente en Colombia. Como ocurre cada jornada, los jugadores revisan las cifras ganadoras para verificar si su apuesta coincidió con el número seleccionado durante el sorteo. El juego permite participar con números de una, dos, tres o cuatro cifras, por lo que los resultados son consultados cada noche por quienes buscan confirmar si obtuvieron algún premio. Además, el sorteo incluye la modalidad de quinta balota, incorporada en los últimos años como una alternativa adicional dentro de las opciones de juego.



Resultado del Chontico Noche de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Estos fueron los resultados del sorteo realizado este jueves:



Número ganador: 6974

Quinta balota: 3

Los participantes pueden comparar su apuesta con las cifras sorteadas para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad jugada y el valor apostado. Para reclamar cualquier premio es importante conservar el tiquete original en buen estado y verificar los resultados a través de los canales autorizados del operador del juego.

El horario del sorteo varía dependiendo del día de la semana. De lunes a viernes, el Chontico Noche se realiza a las 7:00 p.m.; los sábados el sorteo se lleva a cabo a las 10:00 p.m., mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:00 p.m. La transmisión se realiza a través de Telepacífico, donde también pueden seguirse otros sorteos relacionados con esta modalidad de chance. Durante cada sorteo se extraen cuatro cifras entre 0 y 9. El orden en que aparecen determina el número ganador de la jornada.



Cómo jugar el chance Chontico Noche

La dinámica del juego consiste en elegir una combinación numérica entre 0000 y 9999 antes de que se cierre la jornada de apuestas. Los jugadores pueden definir el valor de su apuesta y seleccionar la modalidad en la que desean participar. Posteriormente, la apuesta queda registrada en un punto autorizado y el participante recibe un comprobante que deberá conservar en caso de resultar ganador. El Chontico forma parte de los sorteos autorizados en el Valle del Cauca y cuenta con modalidades como Chontico Día, Chontico Noche y Super Chontico Millonario.



De cuánto son los premios del Chontico Noche

El plan de premios depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada. De acuerdo con la información publicada por operadores que difunden los resultados del juego, acertar las cuatro cifras en la modalidad directa o plena puede representar un pago equivalente a 4.500 veces el valor apostado. Asimismo, las apuestas de tres cifras pagan hasta 400 veces lo jugado, las de dos cifras 50 veces y las de una cifra cinco veces el valor apostado. También existe la modalidad de cuatro cifras combinadas, cuyo pago depende de las condiciones establecidas para este tipo de jugadas.

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El Chontico Noche registra sorteos todos los días del año y se mantiene entre los juegos de chance más consultados por los colombianos. En las últimas jornadas, los números sorteados han incluido resultados como 2248, 2563, 3672 y 7059, correspondientes a distintos sorteos realizados durante los primeros días de noviembre. Los jugadores que participaron en el sorteo de este jueves ya pueden revisar su apuesta y comparar las cifras con el resultado oficial para verificar si obtuvieron algún premio.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

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