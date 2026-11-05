Subsidios de Colsubsidio llegan a Bre-B: habilitan transferencias inmediatas a cuentas; así funciona

Los beneficiarios de la cuota monetaria de Colsubsidio ya pueden transferir esos recursos directamente a una cuenta financiera propia mediante el sistema Bre-B, una nueva opción que busca facilitar el acceso al subsidio familiar y ampliar las alternativas para administrar este dinero. La medida fue anunciada tras una alianza entre Colsubsidio y Redeban, que permitirá realizar transferencias inmediatas desde la aplicación de la caja de compensación. Según la información entregada por las entidades, los afiliados que reciben la cuota monetaria podrán enviar los recursos a una cuenta registrada a su nombre utilizando una llave de Bre-B, mecanismo que conecta a distintas entidades financieras y permite realizar movimientos de dinero de forma inmediata.

La novedad representa un cambio en la forma en que los beneficiarios reciben y utilizan este subsidio, ya que los recursos podrán integrarse directamente a las cuentas bancarias o depósitos financieros que tengan habilitada esta funcionalidad.



Subsidios de Colsubsidio ahora podrán transferirse mediante Bre-B

De acuerdo con Colsubsidio, la nueva funcionalidad está dirigida a las personas que reciben cuota monetaria, uno de los beneficios entregados por las cajas de compensación familiar a trabajadores afiliados que cumplen determinados requisitos. La entidad informó que, a septiembre de 2026, más de 408.000 afiliados contaban con derecho a este beneficio. En ese periodo se asignaron más de 5,6 millones de cuotas monetarias, con una inversión superior a los 405.000 millones de pesos. Los recursos de la cuota monetaria suelen destinarse a gastos relacionados con alimentación, educación y otras necesidades del hogar. Con el nuevo mecanismo, los beneficiarios podrán administrarlos desde sus cuentas financieras personales.



Cómo transferir la cuota monetaria por Bre-B

Para utilizar esta alternativa, el afiliado debe tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre. El proceso comienza seleccionando la opción "retirar saldo" dentro de la aplicación. Posteriormente, el usuario debe elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave asociada a la cuenta donde desea recibir el dinero. Una vez realizada la validación de titularidad, Redeban procesa la transferencia y los recursos son abonados de forma inmediata en la cuenta financiera vinculada a la llave registrada.

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Bre-B es el sistema de pagos inmediatos impulsado en Colombia para facilitar transferencias entre distintas entidades financieras mediante llaves asociadas a cuentas o depósitos. Su objetivo es permitir movimientos de dinero sin necesidad de conocer números de cuenta y con acreditación inmediata de los recursos. Con la integración anunciada, la infraestructura tecnológica de Redeban permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes dentro del ecosistema Bre-B para realizar las transferencias de los subsidios.



Más de 408.000 afiliados podrán acceder a esta modalidad

La nueva opción estará disponible para los afiliados que reciben la cuota monetaria y tengan una llave Bre-B activa a su nombre. Según las entidades, la medida amplía las alternativas para disponer de estos recursos sin necesidad de mecanismos adicionales de retiro. El anuncio se produce en medio de la expansión de los pagos inmediatos en Colombia y de la implementación gradual de herramientas digitales para el manejo de recursos y beneficios sociales. Con esta integración, los beneficiarios de Colsubsidio podrán trasladar el subsidio familiar directamente a sus cuentas financieras y utilizarlo a través de los canales habilitados por cada entidad participante en Bre-B.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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