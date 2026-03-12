Precio del dólar hoy 12 de marzo de 2026: TRM amaneció por encima de los $3.600 este jueves.

El precio oficial del dólar en Colombia continúa mostrando variaciones a la baja durante marzo. Para este jueves 12 de marzo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó establecida en $3.687,87 por cada dólar estadounidense, de acuerdo con la certificación publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

El nuevo valor representa una disminución de $22,63 frente a la TRM registrada el miércoles 11 de marzo, cuando la cotización oficial se ubicó en $3.710,50. En términos porcentuales, la variación equivale a una caída del 0,61 % en la tasa de cambio oficial.

Dólar en Colombia se encuentra en tendencia a la baja

Si se observa el comportamiento de la moneda estadounidense en los últimos días, se evidencia una tendencia descendente. El 10 de marzo la TRM fue de $3.744,84, mientras que el 9 de marzo alcanzó los $3.795,55. Esto significa que en menos de una semana el precio del dólar ha mostrado un ajuste considerable dentro del mercado cambiario colombiano.



Al revisar un periodo más amplio, la diferencia también resulta evidente. Hace siete días la tasa se encontraba en $3.751,41, lo que significa que el valor actual es $63,54 más bajo. En comparación con el inicio del año, cuando la TRM se ubicaba en $3.757,08, la divisa acumula una reducción de $69,21.



La TRM es el indicador oficial utilizado en Colombia para calcular operaciones en dólares, contratos financieros y diversas transacciones comerciales. Este valor es certificado diariamente por la Superintendencia Financiera con base en las operaciones realizadas en el mercado cambiario del país.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.710

$ 3.790

Medellín

$ 3.630

$ 3.790

Cali

$ 3.580

$ 3.700

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.680

$ 3.730

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".

"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co