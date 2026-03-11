Resultados de Lotería de Manizales, Valle, Meta y Baloto del 11 de marzo de 2026: números ganadores

La noche de este miércoles 11 de marzo de 2026 concentra la atención de miles de apostadores en Colombia con la realización de varios de los sorteos más esperados de la semana. La Lotería de Manizales, la Lotería del Valle, la Lotería del Meta y el tradicional Baloto llevan a cabo sus respectivas jornadas, cada una con planes de premios millonarios y la expectativa de que la suerte favorezca a alguno de los participantes.



Estos juegos de azar se desarrollan en horarios nocturnos y bajo estrictos controles de transparencia y supervisión. Las entidades responsables garantizan que cada extracción se realice conforme a los protocolos establecidos.

Los sorteos pueden seguirse en vivo a través de los canales oficiales de cada operador, tanto en televisión como en plataformas digitales y redes sociales. Una vez concluyen las transmisiones, los resultados oficiales son publicados en las páginas web y canales institucionales de las loterías y del operador de Baloto.



Resultados Lotería de Manizales

Número ganador: 2202

2202 Serie: 309

La Lotería de Manizales realiza su tradicional sorteo semanal en horas de la noche. El juego ofrece un plan de premios que incluye un premio mayor de $2.600 millones, además de múltiples premios secos y pagos por aproximaciones que amplían las posibilidades de ganar para los participantes.



Resultados Lotería del Valle

Número ganador: 3148

3148 Serie: 040

El sorteo de la Lotería del Valle se desarrolla en horario nocturno y es transmitido en directo a través de Telepacífico y las plataformas digitales oficiales. Esta lotería cuenta con uno de los planes de premios más altos del país, encabezado por un premio mayor de $9.000 millones, acompañado de varios premios secos de diferentes montos.



Resultados Lotería del Meta

Número ganador: 4641

4641 Serie: 048

La Lotería del Meta, conocida como “la llanerita de los colombianos”, también realiza su sorteo en la noche de este miércoles. El juego ofrece un premio mayor de $1.800 millones, además de otros premios adicionales y pagos por coincidencias parciales que permiten beneficiar a más apostadores en cada jornada.



Resultados Baloto y Revancha

Baloto



Números: 38, 40, 30, 17, 23

38, 40, 30, 17, 23 Superbalota: 07

Revancha



Números: 11, 09, 23, 33, 22

11, 09, 23, 33, 22 Superbalota: 06

Baloto es uno de los juegos más populares del país y funciona mediante la selección de cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Los participantes pueden adquirir el tiquete básico o elegir la opción adicional de Revancha, que permite participar en un segundo sorteo con la misma combinación.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Para participar en estos sorteos, los jugadores pueden adquirir billetes o tiquetes en puntos de venta autorizados, redes de loteros y plataformas digitales habilitadas en Colombia. En el caso de las loterías tradicionales, cada billete incluye un número y una serie, mientras que Baloto funciona con una combinación de números seleccionados por el jugador.

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete o tiquete en buen estado, sin alteraciones ni tachaduras, ya que este documento es indispensable para validar cualquier premio. Los montos menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deben gestionarse directamente ante el operador correspondiente.



Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según lo establece la normativa tributaria vigente en Colombia. También existe un plazo determinado para reclamar los premios, que generalmente puede extenderse hasta 12 meses después de la fecha del sorteo.



Con los sorteos de este miércoles 11 de marzo de 2026, las principales loterías del país y el Baloto continúan manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada semana participan con la esperanza de que la suerte les sonría y su número resulte favorecido.

