Corte Constitucional avala emergencia económica por terremoto del 10 de agosto con estas condiciones

La Corte Constitucional se pronuncia sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional tras el terremoto de magnitud 7.4 del pasado 10 de agosto. El alto tribunal avaló la emergencia, pero con unas condiciones claves. Se declara exequible entendiendo que los recursos deben ser destinados a atender la emergencia producida por el temblor.



En la información compartida por la Corte se recalca que "las medidas legislativas de desarrollo deberán adecuarse a las necesidades, contextos y particularidades de los grupos poblacionales afectados por la emergencia; incorporar, con base en información desagregada, criterios diferenciales; y atender la situación de vulnerabilidad de los sujetos de especial protección constitucional. La ausencia o insuficiencia de dicha información no podrá constituir una barrera para su atención y deberá dar lugar a las medidas necesarias de verificación y caracterización".

Asimismo, la Corte dio las exigencias para la ejecución de medidas de financiación extraordinarias, entre las que se encuentran:



Las competencias para financiar (recaudo, crédito, distribuciones, entre otras) y ejecutar recursos al amparo del estado de excepción no pueden extenderse, en ningún caso, a gastos no relacionados directamente con el estado de emergencia declarado ni pueden destinarse a financiar el déficit fiscal.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de esta providencia, deberá recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales necesarias para financiarla.

Las entidades con competencia para ordenar el gasto deberán indicar mediante acto administrativo las razones por la cuales, en función de la oportunidad del gasto y de la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación.

El Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales afectadas, deberá establecer mecanismos que, con pleno respeto de su autonomía, permitan distribuir las tareas de financiación de las medidas de emergencia y garantizar que los recursos trasladados se destinen directamente a la ejecución de estas.

El Gobierno nacional deberá prever, según los instrumentos actualmente existentes, un mecanismo para la administración y ejecución de los recursos obtenidos al amparo del estado de emergencia, separado de otras fuentes, que permita hacer seguimiento a su destinación y garantice que los organismos de control dispongan de información permanente sobre los compromisos asumidos.

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