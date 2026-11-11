Sinuano Día: resultados último sorteo del 11 de noviembre de 2026; números ganadores

Los resultados de Sinuano Día correspondientes a este miércoles 11 de noviembre de 2026 ya son consultados por miles de apostadores en Colombia. Este juego de chance, con amplia presencia en la región Caribe y especialmente asociado al departamento de Córdoba, se ha consolidado como uno de los sorteos diarios con mayor seguimiento en el país gracias a su frecuencia de juego y a las diferentes modalidades de apuesta disponibles.

Tras la realización de una nueva jornada del sorteo, los participantes se encuentran verificando si los números registrados en sus tiquetes coinciden con las cifras ganadoras divulgadas oficialmente. Como ocurre cada día, los jugadores pueden revisar el número principal, las terminaciones y la quinta balota para establecer si obtuvieron algún premio.



Resultados de Sinuano Día hoy, 11 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este miércoles:



Número ganador: 4499

Tres primeras cifras: 449

Tres últimas cifras: 499

Dos últimas cifras: 99

Quinta balota: 3

Una vez publicados los resultados oficiales, los apostadores pueden comparar las cifras con las registradas en sus comprobantes para determinar si lograron algún acierto dentro de las modalidades habilitadas por el juego.



¿Qué es Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano cuyo nombre está asociado al río Sinú y a la región Caribe. Hace parte de una familia de sorteos que también incluye Sinuano Noche, brindando dos oportunidades diarias para participar.

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Los jugadores pueden realizar apuestas sobre números de hasta cuatro cifras y seleccionar distintas modalidades de juego según sus preferencias. Gracias a su cobertura y a la realización diaria de sorteos, el juego mantiene un alto nivel de consultas entre quienes siguen los resultados del chance en Colombia.



Uno de los datos más buscados por los apostadores corresponde al horario del sorteo. El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La realización habitual del sorteo es a las 2:30 de la tarde, con transmisión a través de Telecaribe. Esta frecuencia diaria permite que los participantes tengan una nueva oportunidad de juego cada jornada y puedan consultar rápidamente las cifras ganadoras una vez concluido el sorteo.



Cómo se juega el chance Sinuano Día

Para participar, los apostadores deben escoger una combinación numérica entre 0000 y 9999 y registrar la apuesta en un punto autorizado. Luego pueden optar por diferentes modalidades dependiendo de cuántas cifras deseen acertar y si buscan coincidencia exacta o combinada. Entre las opciones más conocidas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Plan de premios de Sinuano Día

El plan de pagos del juego contempla diferentes multiplicadores según el tipo de acierto obtenido. La modalidad principal, correspondiente a cuatro cifras directas, paga hasta 4.500 veces el valor apostado. Además, existen premios para quienes acierten tres cifras, dos cifras o una sola cifra de la combinación ganadora. Esta estructura de pagos hace que los participantes puedan acceder a premios en distintos niveles de apuesta.



Resultados recientes de Sinuano Día

Los sorteos más recientes han dejado las siguientes combinaciones:



10 de noviembre de 2026: número ganador 2419 y quinta balota 0.

9 de noviembre de 2026: número ganador 7217 y quinta balota 3.

8 de noviembre de 2026: número ganador 8861 y quinta balota 9.

7 de noviembre de 2026: número ganador 4408 y quinta balota 3.

6 de noviembre de 2026: número ganador 0223 y quinta balota 0.

Cómo reclamar un premio de Sinuano Día

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el documento válido para reclamar cualquier premio. También es necesario presentar el documento de identidad en los puntos autorizados de pago. Para premios de mayor valor pueden exigirse requisitos adicionales establecidos por el operador.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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