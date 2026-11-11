Super Astro Sol: resultados último sorteo de hoy, miércoles 11 de noviembre de 2026

Este miércoles, 11 de noviembre de 2026, se conoció el resultado del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país gracias a su particular mecánica, que combina un número de cuatro cifras con uno de los 12 signos del zodiaco.



Super Astro Sol: resultados del 11 de noviembre de 2026

Números ganadores: 3012

Quinta cifra: Sagitario

Una vez finalizado el sorteo de la jornada, los participantes deben revisar sus tiquetes para comprobar si lograron acertar la combinación ganadora y acceder a alguno de los premios que ofrece este juego. A diferencia de otros chances tradicionales, en Super Astro Sol no basta únicamente con acertar las cifras sorteadas, sino que también es necesario coincidir con el signo zodiacal seleccionado al momento de realizar la apuesta.

Si usted jugó este martes, la recomendación es verificar cuidadosamente el número ganador, las dos y tres últimas cifras y el signo zodiacal oficial publicado tras el sorteo. Un pequeño detalle puede marcar la diferencia entre resultar ganador o quedarse sin premio.



¿Qué es Super Astro Sol?

Super Astro Sol es una modalidad de juego autorizada en Colombia que mezcla el sistema tradicional de números de cuatro cifras con la astrología. Los participantes deben elegir una combinación comprendida entre 0000 y 9999 y seleccionar uno de los signos del zodiaco disponibles.

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Entre las opciones se encuentran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. También existe la modalidad denominada "Todos los signos", que permite jugar el mismo número con los doce signos zodiacales. Gracias a esta combinación entre cifras y astrología, el juego se ha convertido en una alternativa ampliamente reconocida por los aficionados a los sorteos en diferentes regiones del país.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 de la tarde. Los resultados oficiales suelen conocerse pocos minutos después de finalizar la jornada y son difundidos a través de los canales autorizados y operadores habilitados. Además, los sorteos cuentan con transmisión nacional, lo que permite que los jugadores puedan consultar rápidamente las cifras ganadoras y verificar sus apuestas.



Uno de los principales atractivos de este juego es su plan de premios. De acuerdo con las reglas vigentes, los participantes pueden obtener ganancias dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y de la coincidencia con el signo zodiacal seleccionado. El esquema contempla:



Cuatro cifras más signo zodiacal: paga $42.000 por cada peso apostado.

Tres últimas cifras más signo zodiacal: paga $1.000 por cada peso apostado.

Dos últimas cifras más signo zodiacal: paga $100 por cada peso apostado.

Cómo jugar y cuánto cuesta participar

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados de todo el país. El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y posteriormente escoger el signo zodiacal con el que desea participar. Los montos habilitados para jugar son accesibles para la mayoría de los participantes:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Además, el sistema permite registrar hasta cuatro apuestas dentro de un mismo tiquete.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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