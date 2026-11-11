¿Buscando empleo? En Bogotá hay 2.946 vacantes y así podrá postularte; link oficial

Bogotá anunció una nueva oferta de empleo con 2.946 vacantes disponibles entre el 9 y el 14 de noviembre de 2026. La convocatoria, liderada a través de la estrategia Talento Capital, incluye oportunidades para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, además de jornadas presenciales en diferentes puntos de la ciudad para facilitar el contacto entre empresas y buscadores de empleo.

Si está buscando trabajo en Bogotá, esta nueva convocatoria contempla cargos en sectores como salud, logística, comercio, transporte, ventas, construcción, producción e industrias especializadas. Las postulaciones podrán realizarse de manera virtual y, en algunos casos, mediante ferias de empleo programadas en varias localidades.



Feria de empleo para migrantes ofrecerá 500 puestos de trabajo

Entre las jornadas más destacadas se encuentra la Feria de Empleo para Migrantes, que se desarrollará el jueves 12 de noviembre entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. en la Plaza de Mercado de Las Cruces, ubicada en la calle 1F #4-60.

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Durante esta actividad estarán disponibles 500 vacantes dirigidas a población migrante interesada en vincularse al mercado laboral formal. Entre los perfiles requeridos figuran operador de bus, operador de tienda y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros. La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, señaló que la Administración busca ampliar el acceso al empleo para esta población a través de espacios que acerquen a las empresas con quienes buscan una oportunidad laboral.



Fontibón tendrá jornada presencial con 100 vacantes

Otra de las actividades programadas se realizará en la localidad de Fontibón. La feria tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216.



En este espacio se ofrecerán 100 puestos de trabajo para perfiles como asesor comercial de punto de venta, asesor comercial financiero, cajero, asesor de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén. La jornada busca conectar de manera directa a los candidatos con las empresas que actualmente tienen necesidades de contratación en estas áreas.



Más de 600 vacantes estarán disponibles en Suba

El viernes 13 de noviembre también se llevará a cabo una feria laboral en el Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, ubicado en la transversal 126 #133-32, en la localidad de Suba. La actividad se desarrollará entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. y contará con más de 600 oportunidades laborales.



Las vacantes corresponden a sectores como comercio y ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud, servicio al cliente, además de perfiles administrativos y profesionales.



Vacantes de empleo disponibles

Dentro de las 2.946 vacantes publicadas por Talento Capital aparecen oportunidades para diferentes niveles de experiencia y formación. Algunos de los cargos disponibles son:



Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas.

Ejecutivo comercial.

Operador logístico motorizado.

Tecnólogo en Atención Prehospitalaria.

Médico de consulta.

Ejecutivo comercial B2B.

Analista junior de nómina.

Montacarguista.

Líder de tienda.

Asesor de ventas.

Asesor bancario.

Operario de producción.

Asesor comercial del sector retail.

Auxiliar logístico.

Mesero de eventos.

Cocinero.

Asesor de cobranza.

Agente de servicio al cliente.

Mecánico.

Operador de grúa pórtico.

Técnico electricista.

Maestro de obra.

Soldador.

Ingeniero de calidad.

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auxiliar de enfermería.

Conductor de ambulancia.

Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca.

Contador.

Técnico en latonería y carrocería.

¿Cómo postularse a las vacantes de empleo en Bogotá?

Si desea aplicar a cualquiera de las ofertas laborales disponibles, primero debe registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo. El proceso consiste en ingresar al portal www.serviciodeempleo.gov.co, crear o actualizar el perfil laboral, completar la información académica y de experiencia, y posteriormente postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil. La recomendación es revisar con atención los requisitos de cada cargo, verificar la vigencia de los datos de contacto y realizar la inscripción antes del cierre de la convocatoria.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL