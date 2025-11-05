Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 5 de noviembre: los números ganadores

La Lotería del Valle lleva a cabo su esperado sorteo este miércoles 5 de noviembre, cumpliendo con su calendario oficial y bajo el riguroso cumplimiento de las normativas de transparencia y legalidad. Como es habitual, el sorteo será supervisado por los organismos de control correspondientes para garantizar su correcto desarrollo.

La transmisión en vivo del evento comenzará a las 10:30 p. m. y podrá seguirse a través del canal regional Telepacífico, lo que permitirá a los jugadores de todo el país disfrutar del sorteo en tiempo real. Este evento será simultáneo con los sorteos de la Lotería de Manizales y la Lotería del Meta, lo que lo convierte en una noche clave para los aficionados de la suerte en Colombia.

Para aquellos que no puedan sintonizar la transmisión por televisión, los resultados estarán disponibles de manera rápida y accesible en los canales digitales oficiales de la Lotería del Valle. Los números ganadores se publicarán en su página web, redes sociales verificadas y a través de plataformas aliadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane, facilitando a los participantes la consulta de los resultados desde cualquier dispositivo.



Resultados Lotería del Valle último sorteo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

La Lotería del Valle pone en juego un premio mayor de $9.000 millones, además de una estructura de premios secundarios que incluye distintas categorías. El plan actual contempla más de 30 premios secos, distribuidos en montos que van desde los $30 millones hasta los $500 millones. Esta ampliación del esquema busca reconocer a un mayor número de participantes y mantener el interés en este tipo de juegos de azar.



Plan de premios de la Lotería del Valle

La Lotería del Valle tiene un plan de premios en curso que contempla un acumulado total de $22.000 millones de pesos. De ese total, el premio mayor corresponde a $9.000 millones. El resto del plan está conformado por múltiples premios secundarios, más conocidos como "secos" de diversos montos, distribuidos de la siguiente manera



1 premio seco de $500 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

3 premios secos de $60 millones

1 premio seco de $40 millones

25 premios secos de $30 millones

¿Cómo participar en la Lotería del Valle?

Participar en la Lotería del Valle es un proceso sencillo y accesible para todas las personas mayores de edad en Colombia. Cada billete consta de un número de cuatro dígitos y una serie de tres cifras, lo que brinda una oportunidad única de participar en los sorteos semanales. El precio de un billete completo es de $18.000, pero también existe la opción de adquirir fracciones del billete a un costo de $6.000 cada una. En caso de adquirir solo una fracción, el premio que se obtenga será proporcional al valor de las fracciones compradas.



Los boletos se pueden obtener en diversos puntos de venta autorizados, como tiendas, droguerías y supermercados. Además, para facilitar el proceso, es posible comprar los boletos en línea a través de plataformas digitales seguras. A través de estas aplicaciones, los participantes pueden seleccionar el número de su preferencia, elegir la cantidad de fracciones a jugar y realizar el pago de manera electrónica, desde cualquier lugar.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Valle?

En caso de ser uno de los ganadores del sorteo de la Lotería del Valle este miércoles 5 de noviembre de 2025, es importante seguir ciertos pasos para reclamar su premio de manera adecuada y segura. En primer lugar, asegúrese de conservar el billete en buen estado, sin alteraciones, tachaduras ni daños. Verifique que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los resultados oficiales. Para cobrar su premio, debe hacerlo de manera presencial en las oficinas principales de la Lotería del Valle o en los puntos de atención autorizados. En el momento de la reclamación, será necesario presentar su documento de identidad original y, en algunos casos, completar un formulario de reclamación.



Los premios de la Lotería del Valle están sujetos a la legislación tributaria vigente, lo que incluye una retención en la fuente, según lo dispuesto por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Los ganadores tendrán un plazo máximo de 12 meses para reclamar el premio, después del cual el derecho a cobrarlo caduca. Para evitar fraudes o recibir información incorrecta, se recomienda consultar exclusivamente los canales oficiales de la Lotería del Valle para verificar si ha ganado. Los canales oficiales incluyen:



El sitio web de la Lotería del Valle

La transmisión en vivo a través de Telepacífico

Las redes sociales verificadas de la Lotería del Valle

Plataformas de venta autorizadas como LottiVé, Lottired, LottiColombia y Gane

