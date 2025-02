Luis Carlos Reyes y relaciones comerciales de Colombia: “Tenemos que diversificar nuestros socios”

Tras la crisis diplomática superada de Colombia y Estados Unidos, que amenazó con afectar la economía a través de la imposición de aranceles, el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, habló en exclusiva con Noticias Caracol sobre el presente y futuro de las relaciones comerciales del país.

¿Qué opina del llamado que hizo el Consejo Gremial al gobierno Nacional sobre arreglar, de una forma diplomática, las relaciones con Estados Unidos para no afectar el comercio y los tratados con ese país?

“Nuestro mensaje a los gremios, a todos los empresarios del país, es que nosotros queremos trabajar conjuntamente con ellos en pro del beneficio de la economía del país”.

“En ese sentido, por supuesto, que lo que queremos hacer es mantener de una manera diplomática las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos y específicamente en lo comercial. Dicho eso, estamos todos juntos en esto y necesitamos trabajar conjuntamente para diversificar nuestros socios comerciales, no porque esperemos vernos de pronto en un escenario en el cual pase algo que no queramos con los Estados Unidos, sino porque no es sano tener una dependencia comercial tan grande de un solo socio y para eso esperamos poder trabajar de la mano con ellos, porque nuestro interés es que ellos incursionen en más mercados para que sus empresas prosperen más, generen más empleos y beneficien a toda la economía colombiana”.

Cuando habla de diversificar esos socios comerciales, ¿se refiere a China?

“Es China, por ejemplo, pero no es únicamente China. Hay grandes oportunidades que aún no hemos aprovechado en el resto del mundo, como la Unión Europea, con la cual tenemos un tratado de libre comercio. De la misma forma con otros países de América Latina. Es un problema bastante común en la región que nos orientamos hacia fuera y no tenemos tanto comercio entre países latinoamericanos como podríamos tenerlo y, sobre todo, también en mercados que la misma China no menosprecia, sino que, al contrario, valora y está cultivando como lo es el de África, y que ha sido un llamado muy importante por parte de este de este gobierno a adentrarnos en esas oportunidades comerciales que representa también África”.

¿Qué tan fácil o difícil es para los comerciantes abrir nuevos mercados de un momento a otro?

“Nadie está diciendo que se pueda hacer de un día para otro, e insisto, nuestra intención es mantener las mejores relaciones comerciales con los Estados Unidos. Hay que empezar a hacer esta diversificación y para eso los empresarios no están solos. Precisamente, por eso desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo contamos con una diplomacia comercial alrededor del mundo que estamos, precisamente en esta coyuntura, trabajando para que refuerce esos nexos con los empresarios colombianos y nos permita llevar nuestra oferta exportadora a nuevos destinos”.

“El objetivo es que ese empresario que vende zapatos no tenga que aprender chino, no tenga que conocer el mercado de la China solo, sino que de la mano de la institucionalidad, de la oferta que provee la diplomacia comercial de Procolombia, podamos muy pronto empezar una serie de macrorruedas en las cuales lo que hacemos es llevar empresarios a estos mercados que hemos identificado como oportunidades para distintos productos colombianos para que, precisamente, no lo tengan que hacer ellos solos”.

“Es cierto, esto es un trabajo de largo aliento, pero la idea es empezar ya”.

¿Esa diplomacia comercial que usted menciona también aplica para Estados Unidos?

“Claro que sí. Cuando hablo de esa diplomacia comercial me refiero a nuestros agregados comerciales que conocen a fondo los mercados, sus tendencias de consumo, la institucionalidad, dónde se encuentran los grandes compradores. Tenemos una presencia grande en Estados Unidos y esa se sigue aprovechando. O sea, esto se suma obviamente el esfuerzo de diplomacia a nivel de cancillería del Gobierno nacional de mantener unas buenas relaciones comerciales con el gobierno de ese país para permitir que sea uno entre muchos socios comerciales que le genera oportunidades a los empresarios colombianos”.

¿Qué tanta diplomacia comercial hay con Estados Unidos si entre presidentes se tratan de fascista y de socialista?

“Cuando me referí a diplomacia comercial estoy hablando de los agregados comerciales que son expertos en ese mercado de Estados Unidos y de otros países, que ayudan a posicionar nuestros productos allá”.

“Frente a su pregunta del intercambio entre los presidentes de los dos países ya con respecto a temas más allá de lo comercial, con respecto al tratamiento de los colombianos que están allá en una situación migratoria irregular y que están siendo devueltos a Colombia, y es obviamente una situación que ha generado tensiones, nosotros observamos que Estados Unidos ha hecho una serie de amenazas e imposición de aranceles, no solo a Colombia sino a México y a Canadá”.

“Esa es la táctica de negociación que el presidente de Estados Unidos ha elegido y hemos visto en los tres casos que lo ha iniciado como la apertura de un proceso de negociación para dar prioridades que él considera importante y por eso pensamos que se le está dando un manejo que nos tiene donde estamos. En este momento la relación comercial con Estados Unidos se mantiene con absoluta normalidad: no ha habido interrupción en las exportaciones de Colombia a ese país, ni en las importaciones por un solo día; no nos ha impuesto ni un peso de aranceles, la inflación en este momento se mantiene con completa normalidad”.

China hoy le responde a Estados Unidos y le impone aranceles a productos estadounidenses. China provee de chips de carros, de metales a Estados Unidos, y Estados Unidos vende eso en Colombia. ¿Cómo afecta esos aranceles a los consumidores colombianos?

“Los aranceles que China le imponga a Estados Unidos, o también que le ponga Estados Unidos y China, son interacciones entre economías muy grandes. Colombia es un mercado pequeño que no se ve mayormente afectado por esas tendencias; no obstante, hay que hay que tener en cuenta que si esta tendencia continúa, por ejemplo, si realmente se empiezan a encarecer los productos chinos en Estados Unidos podría haber oportunidades de adición a la exportación de Colombia hacia allá y creo que hay una enorme ventana de oportunidad de exportación hacia la China, independientemente de su relación comercial con Estados Unidos y nuestro trabajo desde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en cualquier caso es fortalecer la presencia de los productos colombianos en esos dos países y en el resto del mundo”.

¿Qué oportunidad hay con China y en qué mercados?

“Bueno, por ejemplo, dos de nuestros principales productos de exportación como lo son el café y las flores, en China tienen un mercado. O sea, hay un mercado grande para esos productos y sin embargo hay una penetración relativamente baja de la oferta colombiana. Ahí hay un campo para llegar a más de 1.300 millones de consumidores”.

“Hay un gran interés en la oferta turística desde China hacia Colombia y esos son tres grandes mercados. Además, nosotros esperamos que de la China también venga hacia Colombia inversión en distintas industrias que complementan y apoyan la visión de reindustrialización del país”.

Muchos expertos en comercio dicen que Colombia está perdiendo una gran oportunidad con Estados Unidos en este momento. ¿Ustedes lo ven igual?

“Pues, en este momento no estamos perdiendo ninguna oportunidad con Estados Unidos, porque nuestras relaciones con ellos se mantienen en completa normalidad. Sigue siendo el destino del 25% de nuestras exportaciones y esperamos que esto se mantenga así. Claro, siempre hay más oportunidades de incursionar en ese en ese mercado y en esas nosotros trabajamos de la mano con la industria para lograrlo”.

Con Trump imponiendo aranceles a productos de otros países, ¿esa no es una gran oportunidad para inundar de productos colombianos a Estados Unidos?

“Como todas las oportunidades, esa es una oportunidad que tiene algunos riesgos. Por un lado, a nosotros nos parece clave incursionar en un mercado grande, y por otro lado, algo que queda claro es que es importante que nuestra canasta exportadora esté diversificada entre distintos socios comerciales. Así que es importante que ese aprovechamiento de las oportunidades que hay en Estados Unidos vaya de la mano con un crecimiento de las exportaciones a otros destinos”.

“Por ejemplo, con un fortalecimiento de las exportaciones, nos parece clave que en esta situación, en la cual hay tensiones comerciales entre Estados Unidos por un lado y Canadá y México en el otro, Colombia tiene la oportunidad de fortalecer su relación comercial con México y con Canadá, y hay que ver todas estas opciones, todas estas posibilidades en conjunto”.

“Le voy a ser sincero, a mí me parece un poco preocupante, un mensaje un poco monotemático desde algunos sectores, no todos, pero desde algunos sectores de la industria, insistiendo en la importancia de Estados Unidos. Nosotros la conocemos, es totalmente cierta, pero este es un momento en que lo que uno puede ver, desde un punto de vista más sosegado y del interés nacional, es que diversificar la oferta hacia distintos países es clave sin debilitar las exportaciones a Estados Unidos, pero en un momento en el cual tener un socio comercial del cual dependemos tanto hace que en las relaciones diplomáticas Colombia se vea entre la espada y la pared. Esto tiene que ser razón para que nosotros pensemos sí en mantener esa relación, pero que juntos, unidos, entre el sector privado y el gobierno busquemos esas nuevas oportunidades que están por todo el resto del mundo”.

“Ese es el mensaje que nosotros invitamos a la industria a recibir: que vamos a buscar, obviamente, el mantenimiento de esa relación clave con Estados Unidos, pero queremos que nuestros productos conquisten el mercado mundial, no el de un solo país, ya que eso es un poco falto de ambición”.

Anoche (lunes 3 de febrero) hubo consejo de ministros. ¿Qué dijo el presidente frente a este escenario?

“Mire, las reuniones del consejo de ministros son de contenido reservado, no obstante, el mensaje de esto ha sido ha sido claro. Es importante mantener las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos y ese ha sido el esfuerzo que ha realizado el Gobierno nacional. Pero, por otro lado, diversificar esa oferta exportadora nos interesa a todos y esa es la dirección en la que vamos”.

¿Colombia está preparada para una guerra arancelaria?

“Nadie, en ningún país del mundo, ni el país con la economía más fuerte del mundo realmente debería interesarle una guerra arancelaria. A nosotros no nos interesa. Que si estamos preparados, nos toca estar preparados para cualquier tipo de contingencia”.

“En ocasiones en el pasado, por ejemplo, cuando se debilitó progresivamente la economía venezolana, cuando se cerró esa frontera, Colombia ya ha hecho unos ejercicios de diversificación importante de sus exportaciones, pero no queremos llegar allá y no estamos cerca de estar allá. Reitero, en este momento la relación comercial con Estados Unidos está en una situación de absoluta normalidad”.

“Las tensiones con Estados Unidos se han venido solucionando y no anticipamos que esto sea una posibilidad realista; entonces, eso no quiere decir que deba haber menos ímpetu en la diversificación de nuestras exportaciones y vamos a concentrarnos en que la canasta exportadora de Colombia se diversifique”.

Ministro, aquí lo que llama la atención es un Donald Trump imponiendo un comunicado antes de negociar, donde amenaza con aranceles, muestra los dientes y después se sienta a dialogar. Es como una especie de sentada bajo amenaza. ¿Qué opinión le merece esa forma de relacionarse con Estados Unidos?

“Me parece problemático porque a un país, a una economía, incluso a la más grande del mundo, le sirve tener socios comerciales con los que hay una relación de confianza. Incluso, si estas tácticas de negociación después no resultan en una guerra arancelaria, sí se genera una desconfianza que lleva a cualquier gobierno razonable a pensar en diversificar las opciones y buscar no depender tanto en términos de exportaciones de este país”.

“El comercio entre países beneficia a los implicados de una manera muy importante, pero las relaciones comerciales es fácil dañarlas y es difícil recuperarlas; entonces, estas amenazas así no resulten en medidas arancelarias concretas, específicas, sí genera una desconfianza que es muy desafortunada en un escenario en el cual deberíamos vernos los unos a los otros como aliados estratégicos que estamos remando en una misma dirección”.

¿Usted cree que esa forma de negociar de Estados Unidos, bajo presiones y amenazas arancelarias, va a funcionar con Colombia?

“Yo creo que hay unos temas de retórica interna por parte del gobierno de los Estados Unidos que son asunto de ellos. Lo cierto es que aquí la prioridad del gobierno, como lo ha manifestado el presidente Petro, es que los colombianos en situación migratoria irregular que regresan de Estados Unidos para acá regresen en una situación aceptable, según se ha venido negociando, y estamos convencidos de que ya tenemos un acuerdo en lo esencial con los Estados Unidos”.

¿Está tranquilo o intranquilo con lo que ha pasado en las últimas semanas comercialmente con Estados Unidos?

“Las relaciones comerciales con un socio tan importante como Estados Unidos son una cosa seria. Nosotros hemos estado poniéndole la máxima atención al tema. Yo le digo que en este momento estoy mucho más tranquilo después de este intercambio de mensajes entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos.

“En este momento creo que podemos tener la tranquilidad de que es sumamente improbable una guerra arancelaria con Estados Unidos”.