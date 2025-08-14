Precio del dólar en Colombia hoy, jueves 14 de agosto, según Banco de la República

Este jueves, 14 de agosto de 2025, la Tasa Representativa del Mercado se fijó en $4.020,64, según el reporte oficial del Banco de la República. El precio del dólar representa un aumento de $3,52 frente al día anterior, cuando la TRM se ubicó en $4.017,12. La variación diaria fue de 0.08762 %, lo que indica una leve tendencia al alza en el comportamiento de la divisa estadounidense.

Este aumento se suma a una serie de movimientos que han caracterizado el comportamiento del dólar en lo corrido del mes de agosto. Desde el 1 de agosto, cuando la TRM se ubicó en $4.186,71, la moneda estadounidense ha perdido $166,07, lo que equivale a una variación acumulada de -3.96 % en menos de dos semanas.

El valor más alto registrado en el mes fue el del 1 de agosto, mientras que el más bajo corresponde al 13 de agosto. El promedio de la TRM en este periodo fue de $4.079,34, con una mediana de $4.049,35. La desviación estándar fue de $49,87, lo que indica que la mayoría de los valores estuvieron relativamente cercanos al promedio. El coeficiente de variación fue de 1,22 %, reflejando una baja volatilidad en el comportamiento del dólar durante este lapso.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Le contamos cuáles son los precios aproximados del dólar hoy, jueves 14 de agosto de 2025, en casas de cambio de seis ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.950 $4.030 Medellín $3,840 $3.980 Cali $3.920 $4.080 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.280 $3.990 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y por qué es importante en Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial que indica cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar estadounidense en un día determinado. Esta tasa se calcula con base en las operaciones reales de compra y venta de divisas que se realizan en el mercado cambiario colombiano, y es publicada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La importancia de la TRM en Colombia radica en que funciona como referencia para una amplia gama de transacciones económicas y financieras. Por ejemplo, empresas que importan productos utilizan la TRM para calcular el costo de sus compras en dólares, mientras que quienes exportan bienes reciben sus pagos en esa moneda y deben convertirlos a pesos según esta tasa. Asimismo, los ciudadanos que realizan pagos internacionales, reciben remesas o planean viajes al exterior, ven reflejado el impacto de la TRM en sus gastos diarios.

Además, la TRM influye en el precio de bienes y servicios que dependen de insumos importados, lo que puede incidir directamente en la inflación. También afecta el valor de la deuda externa del país y de las empresas, ya que una variación en el tipo de cambio puede aumentar o disminuir el monto que se debe pagar en pesos. Por estas razones, la TRM es considerada un indicador clave de la salud económica nacional y de la confianza que los mercados tienen en la moneda colombiana.

