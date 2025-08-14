Resultados Dorado Mañana de hoy, jueves 14 de agosto de 2025: este es el número ganador

El Chance Dorado Mañana es una modalidad de juego de azar muy popular en Colombia, gestionada por el operador Paga Todo y el Grupo Empresarial en Línea. Se trata de una rifa en la que los jugadores apuestan a un número de cuatro cifras, con la esperanza de que coincida con el resultado del sorteo correspondiente. Este juego se caracteriza por su accesibilidad, ya que permite apuestas desde montos bajos y ofrece premios proporcionales al valor apostado y al número de cifras acertadas.



Resultados Dorado Mañana de hoy, jueves 14 de agosto de 2025

El número ganador del sorteo Dorado Mañana de hoy corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos:



Número ganador : 2633

: 2633 Tres últimas cifras : 633

: 633 Tres primeras cifras : 263

: 263 Quinta: 26334

¿Cuántas veces juega el Chance Dorado al día?

El Chance Dorado se divide en tres sorteos diarios, cada uno con horarios específicos:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dorado Mañana : se juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m.

: se juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Dorado Tarde : se realiza también de lunes a sábado a las 3:25 p. m.

: se realiza también de lunes a sábado a las 3:25 p. m. Dorado Noche: tiene lugar los sábados a las 10:15 p. m. y los domingos a las 7:25 p. m. En días festivos, el sorteo se celebra a las 7:25 p. m.

Cada sorteo ofrece diferentes oportunidades de ganar, dependiendo de cuántas cifras del número apostado coincidan con el resultado oficial. Los premios pueden ir desde pequeñas sumas por acertar una sola cifra, hasta montos más significativos por acertar las cuatro cifras en orden.



¿Cómo y dónde reclamar el premio de El Dorado Mañana?

En caso de que un jugador haya acertado el número ganador en el sorteo Dorado Mañana, el proceso para reclamar el premio está claramente definido por la normativa vigente. El primer paso consiste en confirmar el resultado mediante el acta oficial del sorteo, la cual se encuentra disponible en los canales digitales del operador autorizado. Esta verificación es fundamental para asegurar que el número apostado coincide exactamente con el número sorteado y que la apuesta fue realizada bajo condiciones válidas.

Una vez confirmada la coincidencia, el ganador debe acudir al punto de venta autorizado donde efectuó la apuesta, presentando el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. En caso de haber realizado la apuesta a través de una plataforma digital, el comprobante electrónico será igualmente válido, siempre que esté correctamente registrado en el sistema del operador.

Publicidad

Para premios de menor cuantía, el pago puede realizarse directamente en el punto de venta. Sin embargo, si el monto supera los $500.000 pesos, algunas empresas exigen que el ganador se dirija a una oficina principal o a una entidad bancaria autorizada. En estos casos, se requiere la presentación de la cédula de ciudadanía y la firma de un formulario de entrega. Los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la legislación tributaria colombiana. Actualmente, los premios que superan las 48 UVT (aproximadamente $1.742.784 pesos) están gravados con una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Además, si el pago se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el impuesto del 4x1000.

El plazo para reclamar el premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Si el ganador no se presenta dentro de ese periodo, el derecho al premio caduca y no podrá ser reclamado posteriormente. Por esta razón, se recomienda conservar el tiquete en un lugar seguro y actuar con prontitud. En caso de que el operador no efectúe el pago en un plazo máximo de 30 días, el ganador tiene derecho a iniciar un proceso legal para exigir el cumplimiento de la obligación.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL