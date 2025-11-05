Retiran suplemento dietario del mercado por contener planta altamente tóxica: ¿de cuál se trata?

A partir de un muestreo realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se encontró que un producto vendido y comercializado como suplemento dietario contiene una planta que puede ser altamente tóxica para los seres humanos y los animales.

La entidad dio a conocer el retiro del mercado y la prohibición de dicho producto en su territorio. Se trata del producto denominado "Tejocote Root dietary supplement" de la marca SiluetaYa, que está efectuando el retiro del mercado. "El análisis de la FDA determinó que los productos parecen ser Thevetia peruviana, o adelfa amarilla. Se sabe que todas las partes de la planta de adelfa amarilla contienen glucósidos cardíacos, altamente tóxicos para humanos y animales", se lee en el reporte de la entidad estadounidense.

¿Cuál es el peligro de la planta encontrada en el suplemento dietario?

Según la FDA, el suplemento dietario se distribuyó en línea en varios estados. "El producto viene en un envase de 227 gramos (8 onzas). Hasta la fecha, no se han reportado casos de enfermedad", dijeron en la alerta sanitaria. La entidad aseguró que el consumo de la planta adelfa amarilla puede causar efectos adversos graves, incluso mortales, a nivel neurológico, gastrointestinal y cardiovascular. "Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, mareos, diarrea, dolor abdominal, cambios en el ritmo cardíaco, arritmia y otros".



El pasado 3 de noviembre la FDA emitió una advertencia sobre más suplementos dietarios que contienen la adelfa amarilla. "Hemos completado las pruebas analíticas de otros productos que dieron positivo a la presencia de adelfa amarilla, una sustancia tóxica. Estos productos que contienen adelfa amarilla se han añadido a esta Alerta de Seguridad (...) La agencia recuerda a los consumidores que eviten estos productos".



El análisis de la FDA determinó que ciertos productos etiquetados como raíz de tejocote (Crataegus mexicana) o semilla de Brasil están adulterados, ya que contienen adelfa amarilla (Thevetia peruviana) en lugar de los ingredientes indicados. La adelfa amarilla es una planta venenosa originaria de México y Centroamérica. Conozca la lista completa de productos reportados por la FDA:



ALIPOTEC Tejocote Root

ALIPOTEC Tejocote Root Dietary Supplement Pieces

Brazil Seed Semilla de Brazil

Elv Control Herbal Supplement (capsules)

ELV King All Natural Tejocote Root

ELV King Tejocote Root Raiz de Tejocote

EVA NUTRITION Mexican Tejocote Root

Green ELV Nutrition brand

H & Natural Brazil Seed

H & Natural Tejo Root Raiz de Tejocote

New Me

Niwali Raiz de Tejocote

Nutraholics ELV Nutraking Mexican Tejocote Root Supplement Pieces

Nutraholics ELV Tejocote Root Dietary Supplement Pieces

nwl NUTRA Mexican Tejocote Root

Primor Health Optimus Weight

Science of Alpha Mexican Tejocote Root

Science of ALPHA Mexican Tejocote Root

SdB ELITE

SdB Elite Salud da Belleza

SdB Semilla de Brasil Tejocote Root

Tejocotex Tejocote Root

VidaSlim

Recomendaciones para los consumidores

La entidad estadounidense hizo una serie de recomendaciones a los consumidores para evitar el contacto con la planta tóxica encontrado en los productos:



La FDA recomienda a los consumidores que dejen de usar y desechen estos productos.

La FDA recomienda a los consumidores que hayan tomado alguno de estos productos que se comuniquen con su médico de inmediato, incluso si no los han usado recientemente, para que se les realice una evaluación adecuada.

Llame a emergencias o busque atención médica de emergencia de inmediato si usted o alguien a su cargo presenta efectos secundarios graves debido a estos productos.

Los consumidores también pueden comunicarse con el centro estatal de control de intoxicaciones.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL