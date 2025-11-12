En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Cierre temporal de portal y estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fecha y horarios

Cierre temporal de portal y estación de TransMilenio por obras del Metro de Bogotá: fecha y horarios

La Empresa Metro de Bogotá y TransMilenio S.A. anunciaron el cierre temporal y total de un portal y una estación del sistema este fin de semana para adelantar obras de la Primera Línea.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de nov, 2025
El cierre del portal y de la estación de TransMilenio será por 31 horas.
