No es su teléfono, Nequi se cayó hoy sábado 6 de diciembre; ¿qué opciones siguen funcionando?

Desde la mañana de este sábado 6 de diciembre, se reporta una caída masiva en gran parte de las funciones con las que cuenta la billetera digital Nequi. Usuarios de todo el país han dado a conocer problemas a la hora de abrir la aplicación, transferir dinero y hasta para retirar dinero en corresponsales de la misma plataforma. Desde la página web de la entidad se confirmaron los fallos.
a plataforma digital Nequi ha reconocido a través de su página oficial de estatus una serie de interrupciones en sus servicios, afectando algunas de las funcionalidades más esenciales para los millones de usuarios en Colombia. El monitoreo oficial de la aplicación, diseñado para ofrecer transparencia ante las fallas, reporta actualmente que varios procesos de transacción crítica se encuentran bajo la categoría de "Interrupción mayor", indicando serias dificultades en su disponibilidad.
La categoría de "Interrupción mayor" significa que el servicio presenta una falla significativa o se encuentra temporalmente no disponible, dificultando o impidiendo la realización de las operaciones. Según el reporte más reciente, los usuarios están experimentando graves inconvenientes en las siguientes funciones:
Además de las interrupciones mayores, la plataforma también reporta intermitencias o fallas parciales en funciones de alta demanda:
Pese a los problemas reportados, la plataforma mantiene operacionales (funcionando con normalidad) algunas de sus funciones clave, lo que permite a los usuarios mantener parte de su actividad financiera.
El servicio que se reporta como "Operacional" es:
Nequi recomienda a sus usuarios que, ante cualquier interrupción o intermitencia, esperen unos minutos y vuelvan a intentar la operación. La plataforma asegura que el estado de los servicios se actualiza constantemente para reflejar la situación en tiempo real.
