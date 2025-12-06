No es su teléfono, Nequi se cayó hoy sábado 6 de diciembre; ¿qué opciones siguen funcionando?

Desde la mañana de este sábado 6 de diciembre, se reporta una caída masiva en gran parte de las funciones con las que cuenta la billetera digital Nequi. Usuarios de todo el país han dado a conocer problemas a la hora de abrir la aplicación, transferir dinero y hasta para retirar dinero en corresponsales de la misma plataforma. Desde la página web de la entidad se confirmaron los fallos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

a plataforma digital Nequi ha reconocido a través de su página oficial de estatus una serie de interrupciones en sus servicios, afectando algunas de las funcionalidades más esenciales para los millones de usuarios en Colombia. El monitoreo oficial de la aplicación, diseñado para ofrecer transparencia ante las fallas, reporta actualmente que varios procesos de transacción crítica se encuentran bajo la categoría de "Interrupción mayor", indicando serias dificultades en su disponibilidad.

La categoría de "Interrupción mayor" significa que el servicio presenta una falla significativa o se encuentra temporalmente no disponible, dificultando o impidiendo la realización de las operaciones. Según el reporte más reciente, los usuarios están experimentando graves inconvenientes en las siguientes funciones:



Envíos a Bancolombia: El proceso para transferir dinero desde la cuenta Nequi hacia Bancolombia está afectado.

El proceso para transferir dinero desde la cuenta Nequi hacia Bancolombia está afectado. Corresponsales Bancolombia (Retiros y Recargas): Tanto la capacidad de retirar dinero en efectivo como la de recargar la cuenta Nequi a través de los corresponsales Bancolombia presentan fallas importantes.

Tanto la capacidad de dinero en efectivo como la de la cuenta Nequi a través de los corresponsales Bancolombia presentan fallas importantes. Recargas PSE: La funcionalidad de recargar la cuenta mediante el sistema PSE (Pagos Seguros en Línea) también registra una interrupción mayor.

La funcionalidad de la cuenta mediante el sistema PSE (Pagos Seguros en Línea) también registra una interrupción mayor. QR Entrecuentas: El uso del código QR para realizar pagos entre cuentas Nequi está seriamente comprometido.

Servicios de Nequi con fallas parciales

Además de las interrupciones mayores, la plataforma también reporta intermitencias o fallas parciales en funciones de alta demanda:



Ingreso App Nequi: Algunos usuarios podrían tener dificultades para acceder a la aplicación.

Algunos usuarios podrían tener dificultades para acceder a la aplicación. Envíos entre Nequis: Los envíos de dinero a otros usuarios de Nequi pueden presentar dificultades técnicas ocasionales.

Los envíos de dinero a otros usuarios de Nequi pueden presentar dificultades técnicas ocasionales. Envíos de Bancolombia a Nequi: La recepción de dinero desde Bancolombia a Nequi está parcialmente afectada.

La recepción de dinero desde Bancolombia a Nequi está parcialmente afectada. Retiros y Recargas en Corresponsales Nequi: Las operaciones en puntos de corresponsalía de Nequi tienen fallas intermitentes.

Las operaciones en puntos de corresponsalía de Nequi tienen fallas intermitentes. Retiros en Cajero (Bancolombia y otros): La extracción de efectivo en cajeros automáticos presenta interrupciones parciales.

La extracción de efectivo en cajeros automáticos presenta interrupciones parciales. Tarjeta Nequi (Física y Virtual): Las transacciones realizadas con la Tarjeta Nequi Visa (tanto física como virtual) están parcialmente afectadas.

Servicios funcionando con normalidad (operacional)

Pese a los problemas reportados, la plataforma mantiene operacionales (funcionando con normalidad) algunas de sus funciones clave, lo que permite a los usuarios mantener parte de su actividad financiera.



El servicio que se reporta como "Operacional" es:



Pagos por PSE: La realización de pagos a comercios y facturas a través del sistema PSE se encuentra activa y funcionando.

Nequi recomienda a sus usuarios que, ante cualquier interrupción o intermitencia, esperen unos minutos y vuelvan a intentar la operación. La plataforma asegura que el estado de los servicios se actualiza constantemente para reflejar la situación en tiempo real.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO