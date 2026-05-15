Resultados MiLoto del viernes 15 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El MiLoto juega cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 p.m. y las 10:15 p.m. El jugador elige cinco números entre el 1 y el 39. En cada jornada se premia a quienes aciertan 2, 3, 4 o las 5 cifras. El billete tiene un costo de $4.000, incluido el IVA, salvo en San Andrés y Providencia, donde su valor es de $3.362 por estar exento del impuesto. El sorteo de hoy viernes 15 de mayo de 2026 corresponde al #537.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados EN VIVO MiLoto viernes 15 de mayo de 2026

El acumulado de hoy es de 260 millones de pesos. Estos son los números ganadores del sorteo 537 de este viernes, 15 de mayo de 2026:



Números ganadores:

¿Qué es el MiLoto?

MiLoto, conocido como una modalidad adicional de Baloto, se creó como una opción con un formato más simple y un costo menor frente al juego tradicional. El primer sorteo se realizó en octubre de 2023 y desde entonces ha manejado un premio base de 120 millones de pesos, que aumenta cuando no se registra un ganador. Este juego es operado por Operador Nacional de Juegos S.A.S., entidad que tiene la concesión vigente hasta 2027. Se puede adquirir en puntos autorizados como SuRed y SuperGIROS, así como en las plataformas oficiales de Baloto en internet.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La dinámica de MiLoto consiste en elegir cinco números del 1 al 39, sin repetir cifras. El jugador puede seleccionar los números o permitir que el sistema los asigne de forma automática. Cada apuesta tiene un costo de 4.000 pesos y es posible comprar varias jugadas en un mismo tiquete. Los sorteos se realizan cuatro veces a la semana y se transmiten en vivo a través de Canal 1 y en canales oficiales en redes sociales.



Estructura de los premios del MiLoto

MiLoto opera bajo un sistema paramutual. El premio mayor corresponde a los cinco aciertos, con un acumulado que inicia en 120 millones de pesos, que aumenta si no existe ganador. Hay premios adicionales para quienes aciertan 4, 3 o 2 números.



Con cinco aciertos se gana el acumulado completo.

Con cuatro o tres aciertos, el premio se calcula según un porcentaje del total disponible, ajustado mediante el mecanismo roll-down cuando no hay ganador del primer nivel.

Con dos aciertos, el jugador recupera el valor apostado ($4.000 COP).

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar premios depende de su monto:



Premios menores a 182 UVT (equivalentes a 9.063.418 COP): se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado.

se pueden cobrar directamente en puntos de venta autorizados como Su Red o Super Giros, presentando el tiquete en buen estado. Premios iguales o superiores a 182 UVT: se deben reclamar en una sucursal fiduciaria autorizada, presentando el tiquete original, documento de identidad, copia del mismo y el formulario de pago. Las ciudades con sucursales autorizadas incluyen Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El pago se entrega por cheque de gerencia o, si se solicita, mediante consignación en cuenta bancaria.

El plazo límite para reclamar el premio mayor es de 365 días a partir de la fecha del sorteo, en caso contrario el dinero se destina al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL