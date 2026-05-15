Bancolombia y Nequi suspenderán algunos servicios en esta fecha del fin de semana: horarios

Bancolombia y Nequi anunciaron un mantenimiento programado que afectará de manera parcial algunos de sus servicios. La intervención, según la información oficial de ambas entidades, se realizará en la madrugada del domingo 17 de mayo y tendrá una duración aproximada de cinco horas. El banco informó que el proceso se llevará a cabo entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m. de ese día. Durante ese periodo se ejecutarán ajustes tecnológicos en sus canales, como parte de los procedimientos habituales de actualización de sistemas.



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¿Por qué Nequi y Bancolombia tendrán suspensión de algunos servicios?

De acuerdo con Bancolombia, la intervención no corresponde a una falla del servicio, sino a un mantenimiento programado orientado a la operación tecnológica. La entidad señaló que este tipo de trabajos se realiza en horarios de baja transaccionalidad, con el objetivo de reducir el impacto para los usuarios.

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Durante ese lapso, la mayoría de los servicios del banco seguirá disponible. Entre las operaciones que se podrán realizar están la consulta de saldos y movimientos, transferencias entre cuentas Bancolombia, recepción de remesas, pagos a través de PSE, así como el uso de tarjetas débito y crédito y retiros en cajeros automáticos. En el caso de los clientes empresariales, también se mantendrán activas varias funcionalidades, como transferencias entre cuentas del mismo banco, pagos a través de PSE y recepción de dinero mediante distintos canales como datáfonos, códigos QR o llaves.

Sin embargo, el mantenimiento tendrá efectos específicos sobre algunos servicios que involucran la integración entre Bancolombia y Nequi. La billetera digital indicó que durante el mismo horario se presentarán intermitencias en ciertos movimientos vinculados directamente con el banco.



No se podrán realizar transferencias entre Bancolombia y Nequi

Según la comunicación oficial de Nequi, entre las 3:00 a. m. y las 8:00 a. m. del domingo no será posible realizar transferencias entre cuentas de Bancolombia y Nequi. Tampoco estará disponible la funcionalidad conocida como “Plata al Toque”, que permite enviar dinero de forma inmediata entre ambas plataformas.



Nequi aclaró que el resto de sus servicios continuará operando con normalidad durante ese periodo. Esto incluye operaciones como envíos de dinero entre usuarios de Nequi, pagos en comercios, uso de la tarjeta Nequi Visa y transferencias mediante llaves, incluso cuando estas involucren cuentas bancarias, siempre que no dependan del canal afectado por el mantenimiento. La plataforma también indicó que se realizará un monitoreo constante durante el desarrollo del mantenimiento, con el fin de verificar que los servicios se restablezcan correctamente una vez termine la intervención tecnológica.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL