Resultados Chontico Noche hoy, viernes 15 de mayo de 2026: números ganadores

La jornada de este viernes 15 de mayo de 2026 cierra la semana laboral con la habitual dosis de ilusión que despierta uno de los juegos permanentes más tradicionales de Colombia: el Chontico Noche. Operando bajo su histórica promesa comercial "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo representa una oportunidad diaria para miles de familias que buscan consolidar un alivio financiero o materializar metas a corto plazo mediante el azar legal.



Resultado Chontico Noche – Viernes 15 de mayo

Número ganador:

La Quinta (Modalidad adicional):

(Nota: Este bloque de datos se actualizará en tiempo real de manera sincronizada con la emisión oficial de las 7:00 p. m., una vez los delegados gubernamentales validen la legalidad del sorteo).



¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar?

A diferencia de los sorteos tradicionales de lotería que se distribuyen mediante fracciones físicas preimpresas, el Chontico Noche se enmarca en la categoría de chance. Esto faculta al apostador para confeccionar su propia combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

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La accesibilidad económica es una de las grandes virtudes de este juego:



Monto de participación: Los tiquetes digitales se pueden expedir desde un costo mínimo de $500 o $600 pesos , ajustándose al presupuesto del usuario.

Los tiquetes digitales se pueden expedir desde un costo mínimo de , ajustándose al presupuesto del usuario. Red de distribución: Para colocar una apuesta legal, se debe acudir a las terminales autorizadas de la red Gane en la región del Pacífico, o a través de sus aliados integrados como SuperGIROS y Paga Todo a lo largo del territorio nacional.

Historia, funcionamiento y escala de premios

Para la noche de este viernes, el cronograma oficial estipula que el juego se ejecute a las 7:00 p. m.. Los usuarios interesados en seguir el desarrollo de las baloteras neumáticas pueden sintonizar la señal del canal regional Telepacífico. Del mismo modo, el dictamen final queda registrado de forma inmediata en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y en los tableros informativos de cada punto de despacho físico.

El Chontico nació como una ramificación de apuestas diarias auspiciada por la Lotería del Valle, ideada para captar recursos fluidos destinados por imperativo legal al sostenimiento del sistema de salud pública. Su transparencia técnica descansa en sistemas mecánicos que descartan la manipulación humana.



La estructura de premiación se calcula proporcionalmente al valor invertido en la apuesta:



Cuatro cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor neto apostado. Tres cifras (Pleno): Otorga 400 veces la cantidad invertida. Dos cifras (La pata): Otorga 50 veces el dinero de la apuesta. Una cifra (La uña): Retribuye 5 veces el valor asignado.

¿Qué hacer para reclamar el dinero si resulta ganador?

Si los números impresos en su formulario coinciden con las extracciones de este viernes 15 de mayo, debe ejecutar los siguientes pasos institucionales para asegurar el cobro:



Preservación: Mantenga el tiquete original libre de enmendaduras, roturas o humedad. Al ser un título valor al portador, cualquier alteración física puede anular su validez ante el sistema de escaneo.

Mantenga el tiquete original libre de enmendaduras, roturas o humedad. Al ser un título valor al portador, cualquier alteración física puede anular su validez ante el sistema de escaneo. Montos ordinarios: Las cuantías menores se redimen directamente en las cajas de la red de apuestas autorizada donde se generó el tiquete, exhibiendo la cédula de ciudadanía original.

Las cuantías menores se redimen directamente en las cajas de la red de apuestas autorizada donde se generó el tiquete, exhibiendo la cédula de ciudadanía original. Grandes cuantías: Si el premio supera el umbral básico de retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales, el beneficiario deberá gestionar el cobro en las sedes administrativas principales del concesionario, donde se procederá con la verificación de identidad y la posterior liquidación mediante transferencia o cheque bancario.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.