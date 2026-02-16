¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro si estoy afiliado con mis cesantías?

El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad pública dedicada a la administración de las cesantías y a la oferta de créditos orientados principalmente a vivienda y educación. La afiliación por cesantías es la vía tradicional para quienes desean usar esta prestación como soporte para solicitar un crédito hipotecario o un crédito para procesos de construcción, mejoramiento o compra de vivienda nueva o usada.

Aunque el FNA administra cesantías esta no es la única forma de afiliarse a esta entidad. Existe otra forma y es a través del Ahorro Voluntario Contractual, una modalidad que permite a cualquier ciudadano vincularse a la entidad mediante la apertura de un plan de ahorro periódico. Esta afiliación no depende de que la persona reciba cesantías; basta con que se comprometa a realizar depósitos regulares en el fondo. Esta modalidad está abierta tanto para quienes viven en Colombia como para quienes residen en el exterior.



Ahora bien, una de las preguntas que pueden surgir es ¿me prestan más si estoy afiliado por cesantías que por Ahorro Voluntario Contractual? La respuesta a esto es un no, pues de ambas formas usted podrá acceder a una financiación de hasta el 90%. El monto aprobado para o un crédito hipotecario o leasing habitacional dependerá de su capacidad de endeudamiento y del valor del inmueble.



¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro?

Existe una forma de calcular un valor aproximado. Se trata del simulador que el FNA tiene en su página web. Cabe aclarar que estos valores no son fijos, por lo que es recomendable dirigirse a las oficinas para tener total seguridad al momento de solicitar un preaprobado. Le explicamos con un ejemplo: María tiene 29 y desea comprar un apartamento cuyo valor es de 180 millones de pesos. Al momento de utilizar el simulador eligió la opción por el valor de la vivienda. Estos son los datos que se conocieron:



1. Cuota constante en pesos

Cuota total con seguros: $1.443.160

Valor de seguros: $137.364

Valor de la vivienda: $180.000.000

Monto a financiar: $144.000.000

Plazo: 20 años

Tasa de interés efectiva anual: 9,5 %

Tasa de interés mensual: 0,759 %

Número de cuotas: 240

2. Cuota Constante en UVR

Cuota total con seguros: $810.331

Valor de seguros: $88.404

Valor de la vivienda: $180.000.000

Monto a financiar: $144.000.000

Plazo: 30 años

Tasa de interés efectiva anual: UVR + 4,5 %

Tasa de interés mensual: UVR + 0,367 %

Número de cuotas: 360

En 2026, el FNA confirmó que puede financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, eliminando la cuota inicial para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este anuncio amplía el rango de financiación y permite que los usuarios conozcan, a través del simulador, si califican para este nivel de cobertura. El Fondo Nacional del Ahorro le confirmó a Noticias Caracol que esta opción estaría disponible a partir de mediados de marzo



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

