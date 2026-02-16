Economía de Colombia creció 2,6% en 2025, por debajo de lo proyectado por expertos

La economía de Colombia creció 2,6% en 2025, algo por debajo de las expectativas del Banco de la República, aunque fue su mejor desempeño en los tres años completos de gobierno del presidente Gustavo Petro, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Como contrapartida, se registró un aumento del gasto público, en medio de presiones por el alto déficit fiscal, según la misma fuente.



“Muy mala noticia”

El Emisor esperaba que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fuera del 2,9%. Pese a esto, el resultado de 2025 es el mejor desde 2022, según los datos del Dane. En 2023 hubo un crecimiento de 0,8%, mientras que el año siguiente fue de 1,5%.

Petro asumió en agosto de 2022, año en el cual la economía colombiana creció 7,3%.



Para 2025, la entidad reportó un aumento del gasto del gobierno del 7,1%, cifra que refleja la expansión de programas sociales y de inversión pública por parte de Petro, criticado por opositores y analistas que consideran excesivos los desembolsos.



El comité encargado de temas fiscales proyectó en noviembre que el déficit de 2025 sería del 6,7% del PIB.

Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la cifra reportada por el Dane de la economía de Colombia es una “muy mala noticia”.

“El crecimiento de la economía en el cuarto trimestre fue de un mediocre 2.3% y para el año completo la variación fue de 2.6%, un dato inferior al esperado por los analistas. El gobierno hablaba de un 2.9%. En el cuarto trimestre hubo una fuerte caída de la formación de capital, es decir la inversión: -9.3%. En 2025 según registros del Banco de la República, la inversión extranjera directa retrocedió 14.1%. En 2024 también había caído 15%”, argumentó.

Cabal asegura que lo “más preocupante es que en 2025 la inversión distinta a petróleo y minería se haya desplomado un 27.3%. Para todo el año, la inversión, que es el verdadero motor de una economía, creció apenas 2.1%, un comportamiento inferior al de 2024 del 2.4%”. (Lea también: Desempleo en Colombia fue del 8,9% en 2025 y en diciembre del 8%)

Según el presidente de Fenalco, lo anterior “se explica principalmente por la creciente incertidumbre generada por una errática política económica y por la rampante inseguridad jurídica. Es claro que el cambio permanente en las reglas de juego, que en el arranque de este año se ha acentuado, no permite tomar decisiones de inversión con alguna certeza. El panorama económico, al menos para el primer semestre, se torna cada vez más nublado”.

Entretanto, el presidente Petro realizó un histórico aumento del 23% del salario mínimo para 2026, medida que fue suspendida por el Consejo de Estado, tras recibir múltiples demandas de empresas y políticos opositores que la consideran insostenible.

La inflación en 2025 en Colombia fue de 5,1% y analistas alertan de una disparada tras el aumento del salario básico.

En el crecimiento del PIB de 2025, los sectores que más aportaron fueron el comercio y las actividades de entretenimiento, en contraste con la caída de las actividades mineras, que Petro tiene en la mira como parte de su plan de transición energética, informó la directora de la entidad, Piedad Urdinola.

