Nequi tendrá una suspensión temporal el lunes después de Semana Santa: estas son las razones

Nequi informó a sus usuarios que llevará a cabo una actualización programada el próximo lunes 21 de abril de 2025 en la aplicación. Durante un lapso de media hora, el acceso a la app de Nequi estará suspendido temporalmente para permitir la realización de labores de mantenimiento que garanticen la calidad del servicio a futuro. La empresa explicó a Noticias Caracol que este tipo de intervenciones son necesarias para asegurar que todas las funcionalidades de la aplicación operen con normalidad y sin contratiempos.

"Así como se hace limpieza y mantenimiento de una casa para que permanezca ordenada y armoniosa, estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi, nos ayudan a que nuestra casa funcione cada vez mejor, y esta es la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios. Las actualizaciones son necesarias para que las plataformas tecnológicas sigan funcionando de manera óptima", se lee en el comunicado.



Nequi estará en mantenimiento el próximo 21 de abril

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones su plataforma tecnológica, la aplicación de Nequi programó una actualización para el próximo 21 de abril en un horario de baja demanda: entre la 1:30 y las 2:00 de la madrugada. Y es que muchas personas usan Nequi para manejar sus finanzas, pagar servicios, realizar compras y organizar su economía personal. Por eso, las actualizaciones se comunican con anticipación, para que los usuarios organicen sus transacciones de acuerdo con la disponibilidad del servicio.

Nequi suspenderá estos servicios después de Semana Santa 2025 - Nequi

Nequi cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por expertos en tecnología, procesos, operaciones, atención al cliente y producto, que se encargan de analizar el comportamiento de la plataforma y determinar los momentos más adecuados para implementar estos ajustes. La jornada de mantenimiento fue agendada en una franja horaria considerada de baja afectación, teniendo en cuenta los análisis internos sobre el comportamiento de uso y la actividad transaccional de los usuarios. Según Nequi, ese margen de media hora será suficiente para realizar las actualizaciones sin comprometer el acceso a la app en horarios más concurridos.



¿Qué pasará con el dinero mientras Nequi está en mantenimiento?



Para quienes necesiten hacer movimientos financieros urgentes, Nequi recomienda programar dichas operaciones antes del horario previsto para el mantenimiento, o realizarlas una vez el servicio haya sido reestablecido. De esta manera, se evitarán contratiempos y se podrá garantizar el uso fluido de la app. El dinero estará seguro en la aplicación al momento de la pausa programada, por lo que usuarios no tendrán de que preocuparse.

Durante ese corto periodo de tiempo, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación. Sin embargo, la compañía asegura que una vez finalizada la actualización, el servicio será restablecido de manera automática y sin necesidad de que los usuarios realicen acciones adicionales. De acuerdo con lo explicado por la empresa, "no habrá ingreso a la app Nequi de forma temporal para que nuestro equipo pueda hacer las actualizaciones necesarias y así sigamos acompañando a nuestros usuarios en el manejo de su plata en el día a día.

Nequi es una de las billeteras digirales más utilizadas en Colombia - Getty Images/ Archivo

Así funciona la nueva modalidad de estafa en Nequi

Una aplicación fraudulenta que simula ser la billetera digital Nequi está siendo utilizada por bandas de estafadores para engañar a comerciantes y ciudadanos. A través de comprobantes de pago falsos, los delincuentes simulan transacciones que jamás se realizan. Se trata de la aplicación fraudulenta "Nequi DZ Y2", la cual no se encuentra en tiendas oficiales como Google Play o App Store, sino que se descarga a través de archivos APK. Su apariencia es casi idéntica a la de la aplicación oficial de Nequi, lo que ha llevado a más de una persona a caer en la trampa.

Al abrirla, se presenta un formulario en el que el estafador digita el nombre del supuesto receptor del dinero, el número de celular y el monto de la transacción. Tras pulsar el botón "Generar", aparece una pantalla que simula perfectamente un comprobante real: incluye un código QR, nombre del remitente, fecha, hora, valor y hasta un supuesto origen del dinero. Este comprobante es presentado a los comerciantes como prueba del pago, generando confianza en quienes reciben el supuesto dinero. Lo más grave es que el pantallazo luce auténtico y puede engañar incluso a quienes conocen la interfaz de Nequi.

La aplicación se llama Nequi DZ Y2 - Archivo

El truco para evitar ser estafado en Nequi

La empresa está al tanto de esta nueva modalidad de estafa, es por eso que compartió una recomendación sencilla para detectar si un comprobante es falso: en la aplicación oficial, luego de realizar una transacción, es posible pulsar el botón "Listo", que lleva al usuario de regreso a la pantalla principal. Por el contrario, en la aplicación falsa, este botón no funciona o simplemente no existe, lo que delata que el comprobante no proviene de una transacción legítima. Por ello, si usted está recibiendo un pago y tiene dudas, solicite al remitente que le muestre la pantalla después de pulsar ese botón. Si no puede hacerlo, es probable que esté frente a un intento de estafa.

Además, Nequi lanzó recientemente una función para verificar comprobantes de pago a través de su aplicación. Sin necesidad de iniciar sesión, el usuario puede acceder al botón "Usa tu QR" o al símbolo del dinero ($), y allí elegir la opción "Comprueba un pago". Con esta función, se escanea el código QR del comprobante que el cliente presenta. Si el comprobante es real, la app confirmará que el dinero fue efectivamente enviado. En caso contrario, mostrará una advertencia informando que el código QR es falso o que se trata de una estafa.

Es importante tener en cuenta que los códigos QR generados por Nequi solo tienen validez durante los primeros cinco minutos posteriores a la transacción. Si se excede este tiempo, el comprobante deberá ser regenerado desde el historial de movimientos de la app. Ante esta problemática creciente, Nequi recomiendan tener en cuenta las siguientes prácticas:



Confirme siempre la transacción: No se deje llevar únicamente por una imagen o pantallazo. Verifique que el dinero esté efectivamente reflejado en su cuenta.

No se deje llevar únicamente por una imagen o pantallazo. Verifique que el dinero esté efectivamente reflejado en su cuenta. Use la herramienta de verificación QR: Esta opción le permitirá validar, en segundos, si el comprobante es auténtico.

Evite descargar aplicaciones por fuera de tiendas oficiales: Instalar APKs desde fuentes desconocidas puede comprometer su seguridad.

Proteja sus datos personales: No comparta información sensible, como contraseñas o códigos, incluso si le contactan haciéndose pasar por representantes oficiales.

Guarde evidencia: Si sospecha de una estafa, conserve capturas de pantalla, números de teléfono y cualquier otra información relevante para facilitar la denuncia.

