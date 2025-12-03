Alertan a usuarios de Nequi por modalidad de estafa: con oprimir simple botón le desocupan la cuenta

Nequi llegó para cambiar la forma de manejar el dinero, especialmente para quienes no quieren lidiar con filas o procesos interminables. Esta billetera digital permite enviar y recibir plata al instante, recargar celular, pagar servicios, hacer compras en línea y dividir gastos entre amigos. Todo se controla desde la aplicación de Nequi en el celular, sin trámites burocráticos y con la comodidad de no usar efectivo.

Además, ofrece funcionalidades como redondeo automático de pagos, que ayuda a ahorrar sin esfuerzo, y la posibilidad de recibir recomendaciones de ahorro según los hábitos de uso. En resumen: Nequi es sinónimo de agilidad, control y ahorro.



En la app de Nequi existe un mecanismo que permite aceptar o rechazar solicitudes de dinero. Si alguien le envía una transferencia, recibirá una notificación, y al presionar el botón “Aceptar” se acredita la plata. En teoría, es útil: si un cliente le transfiere, solo hay que apretar ese botón para asegurarse de recibir los fondos. Pero como casi todo en el mundo digital, también abrió una puerta para delincuentes. Y es ahí donde no debe pasar por alto ciertas recomendaciones.



Cuidado con esta modalidad de estafa en Nequi

La modalidad de estafa consiste en enviarle una solicitud de dinero falsa que aparece en su app como si alguien le hubiera hecho una transferencia. La notificación parece auténtica, viene acompañada de un mensaje de texto o una llamada donde alguien diciendo ser comprador le dice: “Porfa apruebe, ya le envié la plata”.



Y es que no solo es un mensaje: los estafadores generan presión. En algunas modalidades llegan a saturarle el celular con 10, 15 o hasta 20 solicitudes en pocos minutos, todas con el mismo monto, para confundirlo y hacerle creer que se trata de un pago legítimo. La idea es que, en medio del caos, apriete “Aceptar” sin detenerse a pensar.

Aquí está la trampa: al presionar “Aceptar” no se le acredita plata, sino que usted está autorizando un cobro. Es decir, autoriza que su dinero salga de la cuenta, y en segundos puede ser transferido fuera de Nequi. Con un solo clic, la plata desaparece y, generalmente, es casi imposible recuperarla.

Los delincuentes detrás de esta modalidad suelen enfocarse en perfiles específicos. En primer lugar, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables, ya que muchos no están familiarizados con las herramientas digitales y pueden caer fácilmente en la trampa. La falta de experiencia con aplicaciones financieras hace que confíen en mensajes o solicitudes sin verificar su autenticidad.

Otro grupo frecuente son los comerciantes informales, quienes necesitan recibir pagos de manera rápida para no perder ventas. En épocas como diciembre, cuando las transacciones aumentan por las compras masivas, estos usuarios se convierten en blancos fáciles. La urgencia por concretar negocios los lleva a aceptar solicitudes sin revisar los detalles.

En realidad, cualquier persona que presione el botón sin pensar puede ser víctima. La estafa no discrimina: basta con un clic impulsivo para que el dinero desaparezca.

"A mí me pasó tal cual. Gracias a Dios leí muy bien la notificación. Si no lo hubiese hecho me hubieran robado", "A mí ya me pasó. Me robaron 400 mil😠", "Síiii, a mí me pasó, me robaron la mensualidad de mi hijo😢😢😢😢" y "la clave está en leer bien y tener cuidado con esos anuncios repetitivos. A mí me intentaron robar, pero no dí clic en ningún botón", comentaron algunos usuarios en redes sociales.



Señales de alerta de estafa en Nequi: no presione botones sin leer primero

Para no caer en la trampa, es clave identificar algunas señales importantes:



Recibe una notificación sin contexto: si la solicitud llega inesperada y no ha hablado con alguien sobre envío de dinero, alerta.

Múltiples solicitudes consecutivas, todas con el mismo monto, en pocos minutos, probablemente sea intento de confundir.

Presión externa: mensajes o llamadas urgentes que lo convencen de “apretar rápido” son probablemente parte del timo.

Plata que desaparece al presionar “Aceptar”, en lugar de sumarse, revela que realmente autorizó un cobro.

¿Qué hacer si ya cayó en la estafa?

Si ya fue víctima de esta modalidad, lo primero es actuar rápido. Comuníquese de inmediato con Nequi a través del chat interno, la línea telefónica o las redes sociales verificadas para reportar la situación. Cuanto antes se informe, mayores serán las posibilidades de bloquear movimientos adicionales.

El siguiente paso es presentar la denuncia ante la Fiscalía, indicando la cuenta receptora del presunto estafador. Este trámite es fundamental para iniciar el proceso legal y dejar constancia del fraude.

También se recomienda bloquear o cancelar la cuenta desde la aplicación, si aún tiene acceso, para evitar que se realicen más transacciones. En paralelo, contacte su banco asociado en caso de que haya transferencias vinculadas, con el fin de solicitar reversión o apoyo en la investigación.

No olvide conservar toda la evidencia disponible, incluyendo capturas de pantalla de mensajes, llamadas y notificaciones. Estos elementos son clave para respaldar la denuncia y facilitar la recuperación del dinero, si es posible. Por último, tenga en cuenta las recomendaciones oficiales de Nequi: no aceptar transacciones que no se reconozcan y desconfiar de mensajes que generen urgencia. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar que esto vuelva a ocurrir.

