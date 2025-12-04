La Dian lanzó remate judicial con inmuebles desde 10 millones de pesos: link para participar

Diciembre llega con un calendario de remates judiciales de la Dian que pone en vitrina inmuebles desde $10 millones. Es un mecanismo público para vender bienes embargados o decomisados dentro de procesos de cobro coactivo y aprehensión, con reglas claras, fechas, depósitos y audiencias virtuales. La entidad habilitó su portal de Remate virtual y difundió listados con garajes, lotes, viviendas y otras propiedades, con precios base que inician en ese rango y que se adjudican en sesiones programadas a lo largo del mes.

La ruta para participar arranca en el ecosistema digital de la Dian y termina en la audiencia de remate. El esquema es estable: crear usuario, cumplir requisitos, consignar depósito judicial, presentar oferta y competir en la puja. La misma Dian recuerda que el proceso tiene trazabilidad, autenticación y garantías de imparcialidad, y que ninguna persona está autorizada para pedir dinero por fuera de los canales oficiales. La operación se apoya en plataformas y en reglas divulgadas en sus páginas institucionales.



La difusión de diciembre muestra bienes con valores base que parten desde $10 millones. Medios nacionales que siguen estos listados han destacado un garaje en Bogotá con precio base de $10.155.600 y otros parqueaderos y lotes con rangos superiores. La cobertura señala que el catálogo suma ubicaciones en diferentes ciudades y fechas de audiencias durante el mes. El formato de remate permite que cualquier interesado con requisitos al día acceda a la sala virtual y presente su postura.



Algunas casas, apartamentos e inmuebles disponibles en remates de la Dian

Garaje en Bogotá

Porcentaje del bien a rematar: 50%

Dirección: CL 163 #73-83, Garaje GJ 82

Ubicación: Bogotá, D.C.

Descripción del bien



Cuota parte del 50% del inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 50N-20210600.

Dirección actual del inmueble: CL 163 #73-83 GJ 82 (dirección catastral) en la ciudad de Bogotá D.C.

Linderos contenidos en la Escritura N.º 5355 del 15 de septiembre de 1995, otorgada en la Notaría 21 de Bogotá.

Corresponde a la cuota parte del 50% de un garaje ubicado en Bogotá D.C.

Detalles de la audiencia



Fecha de audiencia: 10/12/2025

Hora de audiencia: 10:00 a.m.

Avalúo del bien: $14.508.000

Valor base de oferta: $10.155.600

Parqueadero en Bello, Antioquia

Porcentaje del bien a rematar: 100%

Dirección: Avenida 26 #52-200

Ubicación: Bello, Antioquia

Descripción del bien



Bien inmueble con Matrícula Inmobiliaria 01N-5402506.

Celda de parqueadero ubicada en Avenida 26 #52-200, Conjunto Residencial Mixto Florida Norteamérica P.H., Torre 9, Etapa 3.

Detalles de la audiencia



Fecha de audiencia: 09/12/2025

Hora de audiencia: 11:00 a.m.

Avalúo del bien: $25.000.000

Valor base de oferta: $17.500.000

Lote en Armenia, Quindío

Porcentaje del bien a rematar: 66%

Dirección: Carrera 18 No. 28-27 al 28-80 (hoy 28-72)

Ubicación: Armenia, Quindío

Descripción del bien



Cuota parte del 66% de un lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria 280-27041.

Dimensiones: 8.8 metros de frente por 32 metros de fondo.

Ubicado en la Carrera 18 No. 28-27 al 28-80 (hoy 28-72) en el municipio de Armenia, Quindío.

Encerramiento en guadua y esterilla, piso en tierra y puerta en madera.

Detalles de la audiencia



Fecha de audiencia: 17/12/2025

Hora de audiencia: 11:00 a.m.

Avalúo del bien: $139.316.500

Valor base de oferta: $97.521.550

Local comercial en Medellín

Número de identificación del bien: 01N-66291

Porcentaje del bien a rematar: 100%

Dirección: Carrera 50A #59-50

Descripción del bien



Inmueble que hace parte de un gran local comercial compuesto por 4 matrículas inmobiliarias.

Acceso principal por la Carrera 50A #59-60.

El inmueble estuvo acondicionado para el funcionamiento de una clínica, con espacios adaptados para esa actividad.

Detalles de la audiencia



Fecha de audiencia: 22/12/2025

Hora de audiencia: 15:00

Avalúo del bien: $2.955.722.346

Valor base de oferta: $2.069.005.642

La Dian usa sus canales para recordar precauciones. La guía oficial advierte que no hay funcionarios autorizados para pedir dinero por fuera del sistema y que los bienes se entregan en el estado en que fueron encontrados. La persona debe actuar por Remate virtual y por cuentas bancarias en los bancos definidos, sin desvíos a enlaces desconocidos. La entidad publica contactos, horarios y rutas de PQSR para aclaraciones.



En estos eventos, el punto de entrada de $10 millones no implica adjudicación automática. La puja puede subir según competencia. Una oferta por debajo del 70% del avalúo es improcedente. La consistencia de la postura, el cumplimiento de requisitos y la solvencia para completar el pago marcan la probabilidad de adjudicación. Los reportes de prensa y los portales institucionales insisten en ese marco.

