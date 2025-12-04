La Dian lanzó remate judicial con inmuebles desde 10 millones de pesos: link para participar

Publicidad
Diciembre llega con un calendario de remates judiciales de la Dian que pone en vitrina inmuebles desde $10 millones. Es un mecanismo público para vender bienes embargados o decomisados dentro de procesos de cobro coactivo y aprehensión, con reglas claras, fechas, depósitos y audiencias virtuales. La entidad habilitó su portal de Remate virtual y difundió listados con garajes, lotes, viviendas y otras propiedades, con precios base que inician en ese rango y que se adjudican en sesiones programadas a lo largo del mes.
La ruta para participar arranca en el ecosistema digital de la Dian y termina en la audiencia de remate. El esquema es estable: crear usuario, cumplir requisitos, consignar depósito judicial, presentar oferta y competir en la puja. La misma Dian recuerda que el proceso tiene trazabilidad, autenticación y garantías de imparcialidad, y que ninguna persona está autorizada para pedir dinero por fuera de los canales oficiales. La operación se apoya en plataformas y en reglas divulgadas en sus páginas institucionales.
La difusión de diciembre muestra bienes con valores base que parten desde $10 millones. Medios nacionales que siguen estos listados han destacado un garaje en Bogotá con precio base de $10.155.600 y otros parqueaderos y lotes con rangos superiores. La cobertura señala que el catálogo suma ubicaciones en diferentes ciudades y fechas de audiencias durante el mes. El formato de remate permite que cualquier interesado con requisitos al día acceda a la sala virtual y presente su postura.
La Dian usa sus canales para recordar precauciones. La guía oficial advierte que no hay funcionarios autorizados para pedir dinero por fuera del sistema y que los bienes se entregan en el estado en que fueron encontrados. La persona debe actuar por Remate virtual y por cuentas bancarias en los bancos definidos, sin desvíos a enlaces desconocidos. La entidad publica contactos, horarios y rutas de PQSR para aclaraciones.
En estos eventos, el punto de entrada de $10 millones no implica adjudicación automática. La puja puede subir según competencia. Una oferta por debajo del 70% del avalúo es improcedente. La consistencia de la postura, el cumplimiento de requisitos y la solvencia para completar el pago marcan la probabilidad de adjudicación. Los reportes de prensa y los portales institucionales insisten en ese marco.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
