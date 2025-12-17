En vivo
¿Si gana más del mínimo también deben aumentarle el salario con incremento de 2026? Esto dice la ley

Llegan las fechas en las que se fijan los incrementos del salario mínimo para el año entrante y, con ellas, surgen cientos de dudas entre los trabajadores alrededor de este tema. Aquí le contamos todo lo que debe saber.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de dic, 2025
Aumento del salario mínimo 2026
Estas son las propuestas de trabajadores, empresarios y Gobierno. -
Foto: Getty Images y archivo

