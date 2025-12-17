¿Si gana más del mínimo también deben aumentarle el salario con incremento de 2026? Esto dice la ley

En menos de dos semanas, los trabajadores de Colombia ya podrán conocer de cuánto será el incremento en el salario mínimo (SM) para 2026. Este aumento, esperado por muchos, es fundamental en materia económica, pues puede incidir sobre los indicadores del próximo año y también se convierte en un valor importante a tener en cuenta a nivel empresarial. Y es que, basándose en este aumento del pago, muchas compañías suelen calcular en cuánto podrían incrementar los salarios de sus trabajadores que ganan más del mínimo, lo que también se traduce en mayores beneficios para quienes reciben más del ingreso mínimo mensual.

Sin embargo, con el final de cada año y la fijación del respectivo incremento del mínimo que se en diciembre, a muchos trabajadores del país les llega una duda común con respecto a la incidencia que puede llegar a tener el aumento de este pago. Y es que quienes reciben mensualmente más de un salario mínimo en Colombia suelen preguntarse si este incremento fijado por ley, bien sea a través de un decreto presidencial o un acuerdo entre trabajadores y empresarios, también incide en los sueldos de quienes devengan cifras mayores a ese valor. Al respecto, merece la pena hacerse la pregunta sobre si es obligatorio que las empresas deban subirle el salario a sus empleados que ganan más del mínimo tras el respectivo ajuste sobre el incremento de este pago.

La respuesta, acorde con la normativa colombiana, es enfática: las empresas no tienen la obligación de aumentarles los salarios a aquellos trabajadores que ganan más del mínimo, pues la ley establece que la única obligatoriedad al respecto la tienen con quienes reciben solamente el pago menor por ley. Eso sí, al respecto existe cierta excepción que debe tenerse en cuenta en estos casos.



Una de las excepciones principales consiste en casos en los que el incremento del salario mínimo llega a superar el ingreso que previamente recibía una persona por su trabajo. Por ejemplo, si usted en pleno 2025 recibe como salario neto (sin auxilio de transporte) un ingreso de 1.600.000 pesos colombianos (superior al mínimo anuañ), pero el incremento del mínimo conlleva a que el SM quede en 1.700.000 para 2026, entonces su empleador, por obligación, deberá aumentar su salario para ajustarlo al pago mínimo fijado por ley ya que usted, sin ello, quedaría recibiendo un pago menor al establecido.



Por otro lado, y para dar un ejemplo de lo contrario, si usted actualmente recibe un salario de 2 millones de pesos, y el salario mínimo para 2026 queda en una cifra menor a la que usted ya recibe mensualmente, entonces su empleador no tendrá obligación alguna de incrementarle su pago.

Ahora bien, y aunque no es obligatorio, las empresas se pueden basar en otros aspectos para fijar un respectivo incremento salarial si usted gana más del mínimo. Muchas de ellas en Colombia, por ejemplo, se basan en la cifra del índice de precios al consumidor (IPC) con la que cierra el año inmediatamente anterior para hacer los respectivos incrementos salariales y ajustarlos a las variaciones que tenga la inflación en el país. Esto contribuye a que el salario real de quienes ganan más del mínimo se mantenga y pueda conservarse sin una devaluación considerable.



Perspectivas sobre el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026

Existen tres posturas principales en la mesa de negociación, con cifras que varían según los intereses de cada sector:



1. La propuesta del Gobierno Nacional

Aunque el negociador oficial es el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que la intención del Gobierno es lograr un incremento de doble dígito. Bajo este esquema, y suponiendo que el incremento podría ser del 10%, el salario básico subiría $142.350, pasando de $1.423.500 a un total de $1.565.850.



2. La postura de los trabajadores

Las organizaciones sindicales sostienen, por otro lado, que el punto de partida debe ser el doble dígito y que los empresarios deben estar dispuestos a negociar sobre esa base. Su aspiración es un aumento del 16%, lo que representaría un incremento de $227.760, dejando el salario mínimo en $1.651.260.



3. La visión del sector empresarial

Los gremios de empresarios han enfatizado la necesidad de una negociación técnica y "muy responsable" con las cifras nacionales, manteniendo siempre el ánimo de llegar a un acuerdo. La cifra que proponen es un ajuste del 7.2%, con lo cual el salario mínimo quedaría en $1.525.992.

