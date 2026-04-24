Nueva subasta virtual de la DIAN ofrecerá vehículos, joyas y más: fechas clave para participar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la realización de una nueva subasta pública virtual que se llevará a cabo entre el 27 y el 29 de abril de 2026. En esta actividad se pondrán a disposición distintos bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono en el marco de sus funciones de control aduanero y fiscal.

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El evento se desarrollará mediante la plataforma El Martillo, operada por el Banco Popular, donde los interesados podrán consultar previamente el catálogo de productos, conocer sus características y revisar las condiciones necesarias para participar en el proceso.

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Las subastas públicas organizadas por la DIAN hacen parte de una estrategia para gestionar mercancías que han sido objeto de procesos administrativos. A través de este mecanismo, la entidad busca recuperar recursos para el Estado y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a bienes a diferentes precios para ciudadanos y empresas.



Bienes disponibles en la subasta virtual de la DIAN

Durante los tres días de la subasta, los participantes encontrarán una variedad de artículos ubicados en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín. Entre los bienes disponibles se incluyen joyas, relojes, minimotos, equipos de audio, porcelanato, maquinaria industrial y un vehículo Mini Cooper.



Estos productos provienen de procesos administrativos adelantados por la DIAN, por lo que se comercializan en el estado en que fueron recibidos. La entidad recomienda a los interesados revisar detalladamente la información publicada en la plataforma, así como las imágenes disponibles de cada lote. En algunos casos, los bienes podrán ser inspeccionados de manera presencial si se habilitan espacios de exhibición.



Fechas clave para presentar ofertas en subasta de la DIAN

La recepción de ofertas iniciará el lunes 27 de abril a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 29 de abril a las 2:30 de la tarde. Durante este periodo, los usuarios registrados podrán ingresar a la sala virtual de subastas, seleccionar los lotes de su interés y realizar sus ofertas en tiempo real.

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Cada lote contará con un cronómetro que indicará el tiempo restante antes del cierre. Además, el sistema informará a los participantes si su oferta se mantiene como la más alta o si ha sido superada, permitiendo mejorarla dentro del plazo establecido.

La DIAN reiteró que ningún funcionario de la entidad, ni del Banco Popular, ni terceros autorizados, están facultados para solicitar dinero por fuera de los canales oficiales establecidos en la plataforma. Por ello, se recomienda a los usuarios evitar intermediarios y realizar todo el proceso directamente en el sitio oficial.



Requisitos para participar en la subasta

Para hacer parte de la subasta, es necesario registrarse previamente en la plataforma El Martillo con datos básicos de contacto. El sistema validará la identidad mediante preguntas de seguridad. También es indispensable contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos electrónicos a través del sistema PSE.

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Una vez registrado, el usuario podrá explorar el catálogo, identificar los bienes de interés y verificar información relevante como el precio base, número de lote, ubicación y condiciones de compra. El día de la subasta, los participantes deberán realizar un depósito previo a través de PSE para poder habilitar la opción de ofertar. Este depósito es un requisito obligatorio para participar en la puja por los bienes seleccionados.

Al finalizar la subasta, el sistema enviará un acta de adjudicación a los ganadores de cada lote. Estas personas deberán completar el pago del saldo pendiente dentro de los cuatro días hábiles siguientes. Posteriormente, la DIAN adelantará los procesos administrativos correspondientes, incluyendo facturación, compraventa y entrega de los bienes adquiridos.

En caso de que un participante no resulte ganador, el dinero consignado como depósito será devuelto a la misma cuenta desde la cual se realizó el pago.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co