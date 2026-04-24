Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 24 de abril de 2026: números ganadores

La jornada de este viernes 24 de abril de 2026 marca un nuevo capítulo en la historia de la suerte para los habitantes de la región Caribe y los miles de colombianos que confían en el azar. El sorteo de La Caribeña Día, reconocido por su rapidez y transparencia, se consolida una vez más como una de las opciones más populares del sistema de apuestas permanentes. Con una base de seguidores que crece diariamente, este juego no solo representa la ilusión de un premio, sino que también cumple una función social fundamental al transferir recursos esenciales para la salud pública en Colombia.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial para el sorteo de hoy, viernes 24 de abril de 2026, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: Este espacio se actualizará inmediatamente se oficialice el boletín de resultados del sorteo de las 2:30 p. m.)



Historia y funcionamiento del sorteo

La Caribeña nació como una apuesta regional con sello costeño, diseñada para reflejar la identidad y la alegría de la zona norte de Colombia. Con el tiempo, su gestión pasó a manos de grandes concesionarios de servicios como SuperGiros, lo que permitió su expansión y reconocimiento nacional.

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Su funcionamiento es estrictamente técnico: se utilizan cuatro máquinas de balotas numeradas del 0 al 9. El número ganador se compone por la combinación de estas cuatro cifras, extraídas bajo la supervisión de delegados de las autoridades departamentales y de control de juegos de suerte y azar.

La Caribeña Día ofrece una cita recurrente para no dejar pasar la suerte. El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (en algunas zonas se reporta hacia las 4:00 p. m. según la red local). Los domingos y días festivos, el sorteo mantiene su vigencia, aunque el horario suele ajustarse a las 4:00 p. m.



Para seguir la transmisión en vivo, los apostadores pueden sintonizar el canal regional Telecaribe. Quienes no puedan verlo en directo tienen la opción de consultar los resultados en las redes sociales oficiales de los concesionarios y en los principales portales de noticias del país.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta la apuesta?

Una de las grandes ventajas de este chance es su accesibilidad económica. No existe un billete físico de costo fijo como en las loterías de premios mayores; en su lugar, se utiliza un sistema de tiquete personalizado:



Selección: El jugador elige cuatro números (del 0000 al 9999).

El jugador elige cuatro números (del 0000 al 9999). Inversión: Se puede apostar desde un mínimo de $500 pesos (más el respectivo IVA).

Se puede apostar desde un mínimo de (más el respectivo IVA). Modalidad: Es posible jugar al "pleno" (acertar las 4 cifras en orden) o bajo otras modalidades como las tres cifras (primeras o últimas) y las dos últimas cifras ("pata").

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar?

El plan de premios está estandarizado por la normativa vigente en Colombia (Ley 643 de 2001):



Por 4 cifras (Directo): Paga $4.500 por cada peso apostado.

Paga $4.500 por cada peso apostado. Por 3 cifras (Directo): Paga $400 por cada peso apostado.

Paga $400 por cada peso apostado. Por 2 cifras (Pata): Paga $50 por cada peso apostado.

Paga $50 por cada peso apostado. Por 1 cifra (Uña): Paga $5 por cada peso apostado.

Si su número resultó favorecido este viernes, siga estas recomendaciones:



Verificación inmediata: Revise que su tiquete esté en buen estado, sin tachaduras ni enmiendas. Puntos de pago: Para premios menores a $2.513.952 (48 UVT), puede dirigirse a cualquier punto de venta autorizado con su cédula original. Premios mayores: Si el monto supera los 48 UVT, deberá tramitar el cobro en las sedes principales, donde se le solicitará el formulario SIPLAFT y se aplicará la retención legal del 20% por ganancias ocasionales. Vencimiento: Recuerde que tiene un plazo máximo de un año para cobrar su premio antes de que los recursos sean destinados definitivamente al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.