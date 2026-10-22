Número ganador del Chontico Noche de hoy, jueves 22 de octubre: ¿qué cayó en el último sorteo?

La jornada de este jueves 22 de octubre de 2026 moviliza la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional ante la realización de una nueva edición del Chontico Noche. Bajo el respaldo institucional de la Lotería del Valle y su tradicional lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo de chance se afianza como uno de los productos de suerte y azar más populares del país, combinando la agilidad de su reporte diario con un impacto social directo al aportar recursos al sistema de salud pública.



MECÁNICA OPERATIVA Y PLAN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA

A diferencia de las loterías de billete preimpreso, el Chontico Noche opera mediante el sistema de chance, lo que otorga total independencia al jugador para estructurar una jugada de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999).

La flexibilidad del presupuesto es un rasgo distintivo, permitiendo expedir formularios desde los $500 pesos. Los premios se distribuyen en función del nivel de acierto y del valor invertido:



TIPO DE ACIERTO MODALIDAD DE JUEGO COEFICIENTE DE PREMIO 4 Cifras Exactas Superpleno / Directo 4.500 veces lo apostado 3 Cifras Finales Pleno / Directo 400 veces lo apostado 2 Cifras Finales La Pata 50 veces lo apostado 1 Cifra Final La Uña 5 veces lo apostado

ACTA DE VERIFICACIÓN: SORTEO JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2026

Con la presencia de los delegados de la Lotería del Valle y las autoridades de control que supervisan el funcionamiento de las baloteras neumáticas, se habilita el módulo oficial para la publicación del número ganador de esta noche:



NÚMERO GANADOR QUINTA BALOTA

(Nota: Este panel técnico se actualizará de forma inmediata al término del sorteo en vivo y la posterior firma del acta reglamentaria por parte de los veedores oficiales).



DIRECTRICES Y PROTOCOLO DE RECLAMO PARA BOLETOS GANADORES

Si su tiquete resulta favorecido tras la extracción reglamentaria de esta noche, debe atender los siguientes requerimientos legales estipulados por la normativa colombiana:

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Conservación del formulario: El comprobante impreso equivale a un título valor al portador. Para su validación en las terminales de lectura óptica, debe conservarse en perfecto estado, sin arrugas severas, tachaduras, enmendaduras ni deterioro por calor o líquidos. Identificación del titular: El cobro está habilitado únicamente para personas mayores de 18 años, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente). Oficinas y modalidades de cobro: Premios de menor cuantía: Se pagan de forma inmediata en los puntos de venta de la red autorizada donde se realizó la apuesta (Gane en el suroccidente, o redes de cobertura nacional como SuperGIROS y Paga Todo).

Se pagan de forma inmediata en los puntos de venta de la red autorizada donde se realizó la apuesta (Gane en el suroccidente, o redes de cobertura nacional como SuperGIROS y Paga Todo). Premios de mayor cuantía: Si la cifra bruta supera el límite de 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) fijado por la DIAN, el ganador debe dirigirse a las sedes administrativas principales. En dicho proceso se retendrá el 20% correspondiente al impuesto por ganancias ocasionales y el remanente se desembolsará mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.

Al tratarse de una jornada correspondiente a día hábil (jueves), la extracción de las balotas se efectúa a las 7:00 p. m. La señal en directo es emitida a nivel nacional y regional por el canal de televisión Telepacífico, quedando registrada simultáneamente en las plataformas digitales autorizadas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.