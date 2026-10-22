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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Sinuano Día hoy 22 de octubre de 2026: resultado y número ganador de 2026

Sinuano Día hoy 22 de octubre de 2026: resultado y número ganador de 2026

Este jueves 22 de octubre de 2026 se realiza el sorteo del Sinuano Día. El número ganador y la quinta cifra están por definir y serán publicados una vez finalice la jornada.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Sinuano Día
Sinuano Día hoy 22 de octubre de 2026 -
Archivo

Este jueves 22 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance que cuenta con una jornada diaria en Colombia. Los participantes están atentos al número ganador y a la quinta cifra para comprobar sus apuestas.

Por ahora, los números del Sinuano Día de hoy están por definir. El resultado se conocerá una vez finalice el sorteo y sea divulgado oficialmente.

Resultado Sinuano Día hoy 22 de octubre

El número ganador y la quinta cifra del sorteo de este jueves todavía no han sido publicados. Los jugadores deberán esperar la información oficial para comparar las cifras con las apuestas realizadas durante la jornada.

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Sinuano Día de este 22 de octubre de 2026:

  • Número ganador: 5451
  • Quinta cifra: 5

Una vez sean divulgados los resultados, los participantes podrán revisar si acertaron de acuerdo con la modalidad en la que realizaron su apuesta.

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¿Cómo se juega Sinuano Día?

El Sinuano permite realizar apuestas con diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras seleccionadas. Los jugadores pueden participar con una, dos, tres o cuatro cifras y deben escoger los números antes del cierre de la jornada.

El resultado está compuesto por cuatro cifras y una quinta cifra. Los premios dependen de la modalidad de apuesta y de las coincidencias obtenidas con el resultado del sorteo.

Para quienes participaron este jueves 22 de octubre, es importante conservar el tiquete y comprobar posteriormente las cifras publicadas oficialmente.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza en horas de la tarde. El resultado correspondiente a este jueves será incorporado a la nota una vez finalice la jornada y se conozcan oficialmente las cifras.

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Por el momento, el número ganador y la quinta cifra están por definir.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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