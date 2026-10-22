SuperGiros pagará hasta $600.000 a estas cédulas en octubre de 2026: revise el calendario

Prosperidad Social ya confirmó la quinta entrega de Renta Joven que se realizará en el mes de octubre. Para este ciclo, el Gobierno destinó más de $48.374 millones, recursos correspondientes a los apoyos de permanencia y excelencia académica del primer semestre del año para estudiantes universitarios, así como a los pagos de permanencia de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Las entregas se realizarán entre el 21 y el 28 de octubre de 2026.

En total, 95.798 participantes recibirán la transferencia monetaria. De ese grupo, 95.544 corresponden a estudiantes de instituciones de educación superior y 254 a aprendices del SENA. El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y cumplen los criterios de participación. La ayuda económica busca respaldar la continuidad de sus estudios y, en el caso de los universitarios que cumplen las condiciones académicas, reconocer también sus resultados.



¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Renta Joven?

El valor de la transferencia depende del tipo de apoyo que le corresponda a cada participante. Para este quinto ciclo, Prosperidad Social estableció dos componentes: permanencia y excelencia académica. Los montos anunciados son los siguientes:



$400.000 por permanencia: para estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de instituciones de educación superior públicas, así como para aprendices del SENA que cumplan las condiciones del programa.

para estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de instituciones de educación superior públicas, así como para aprendices del SENA que cumplan las condiciones del programa. $200.000 adicionales por excelencia académica: destinados a estudiantes universitarios que obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026.

destinados a estudiantes universitarios que obtuvieron un promedio igual o superior a 4,0 durante el primer semestre de 2026. Hasta $600.000 en total: es el monto que pueden recibir los estudiantes universitarios que reúnen los requisitos para ambos componentes.

La bonificación por excelencia no se entrega automáticamente a todos los beneficiarios. Para acceder a ella, los estudiantes de educación superior deben cumplir el requisito del promedio académico establecido para este ciclo. En el caso de los aprendices del Sena incluidos en esta entrega, el pago corresponde al componente de permanencia de junio y julio de 2026.



Calendario de pagos de Renta Joven en octubre de 2026

Prosperidad Social organizó los desembolsos para quienes tienen una cuenta de ahorros o una billetera electrónica activa y vigente. En estos casos, el dinero se abonará de manera escalonada durante tres días, según el último dígito del documento de identidad. Este es el calendario anunciado por la entidad:



Miércoles 21 de octubre: documentos terminados en 1, 2 y 3.

documentos terminados en 1, 2 y 3. Jueves 22 de octubre: documentos terminados en 4, 5 y 6.

documentos terminados en 4, 5 y 6. Viernes 23 de octubre: documentos terminados en 7, 8, 9 y 0.

La programación corresponde a los beneficiarios que recibirán el dinero mediante abono a un producto financiero habilitado. Por esa razón, es importante revisar tanto la fecha asignada como la modalidad en la que se realizará el desembolso. Según las cifras de Prosperidad Social, 85.773 jóvenes recibirán la transferencia directamente en sus cuentas bancarias o billeteras electrónicas.



¿Dónde reclamar el pago de Renta Joven si no tiene cuenta bancaria?

Los participantes que no cuentan con un producto financiero habilitado podrán recibir el dinero mediante giro. Para este grupo, el periodo de entrega irá del 21 al 28 de octubre de 2026, a través de los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS en el territorio nacional. Esta modalidad está prevista para 10.025 beneficiarios, quienes deberán consultar los lugares disponibles en su municipio antes de desplazarse a reclamar la transferencia. Para verificar los puntos de atención, los participantes pueden ingresar al siguiente enlace de SuperGIROS: Consultar puntos de pago de Renta Joven.



¿A quiénes está dirigido el quinto ciclo de Renta Joven?

Renta Joven está destinado a personas de entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y adelantan procesos de formación en instituciones de educación superior públicas o en el Sena, siempre que cumplan los criterios de acceso y permanencia definidos por el programa. Para esta entrega, los recursos cubren dos periodos de referencia distintos, según el tipo de institución:

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Instituciones de educación superior: pagos por permanencia y excelencia académica correspondientes al primer semestre de 2026.

pagos por permanencia y excelencia académica correspondientes al primer semestre de 2026. SENA: pagos por permanencia correspondientes a junio y julio de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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