Feria de empleo en Bogotá este 23 de octubre: ofrecen 300 vacantes para estos perfiles laborales

Quienes estén buscando trabajo en Bogotá tendrán una nueva oportunidad este viernes 23 de octubre. TransMilenio realizará una feria de empleabilidad con cerca de 300 vacantes en diferentes áreas, gracias a la participación de nueve empresas del sector privado.

De acuerdo con TransMilenio, la iniciativa busca acercar oportunidades laborales a los usuarios del sistema y a la ciudadanía en general. La oferta incluye cargos operativos, técnicos, auxiliares, administrativos y comerciales, entre otros.

Las personas interesadas podrán acercarse al lugar con su hoja de vida actualizada. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa, según informó la entidad.



¿Dónde y cuándo será la feria de empleo de TransMilenio?

Estos son los datos para asistir a la jornada de empleabilidad:

Fecha: viernes 23 de octubre de 2026.

viernes 23 de octubre de 2026. Horario: de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

de 8:30 a. m. a 2:00 p. m. Lugar: plazoleta exterior del Portal Eldorado, junto al ingreso del costado occidental del centro comercial Nuestro Bogotá.

plazoleta exterior del Portal Eldorado, junto al ingreso del costado occidental del centro comercial Nuestro Bogotá. Número de vacantes: cerca de 300.

cerca de 300. Empresas participantes: nueve.

nueve. Requisito: llevar la hoja de vida actualizada.

llevar la hoja de vida actualizada. Inscripción previa: no es necesaria.

La feria está dirigida tanto a los usuarios de TransMilenio como a los ciudadanos interesados en conocer las oportunidades laborales disponibles.

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Estas son las vacantes disponibles en la feria de empleo

Las empresas participantes buscan trabajadores para diferentes cargos. Esta es la lista de perfiles incluidos en el boletín de TransMilenio.

Recursivos Serviayuda



Telemercaderistas.

Analista de compras.

Operarios de empaque.

Operarios de inyección.

Asesores comerciales.

Domiciliarios.

Técnicos de mantenimiento.

Auxiliar contable.

Técnico electromecánico.

Operario metalmecánico.

Almacenista.

Asignar S. A. S.



Meseros con experiencia.

Personal de atención al cliente.

Camareros con experiencia.

Steward.

Auxiliares de cocina.

Casa Limpia



Operarios de limpieza.

Toderos.

Jardineros.

Auxiliares de mantenimiento de obra civil.

Conconcreto



Ayudantes de obra.

Oficiales de obra.

Maestros de obra.

Quality Masivo



Operarios de lavado.

Summar Productividad



Auxiliares de bodega.

Asesores comerciales.

Cajeros.

Soldadores.

Jardineros.

Impulsadores.

Asesores de ventas.

Mensajeros domiciliarios con moto.

Personal para oficios varios con curso de alturas.

Mueve Fontibón



Conductores con licencia C2 y C3.

Técnicos de mantenimiento.

Auxiliar contable.

Técnico de almacén.

Auxiliar de servicios generales.

Green Móvil



Conductores con licencia C2 o C3.

Técnicos de mantenimiento.

Gran Américas Fontibón



Técnicos eléctricos.

Mecánicos.

Conductores con licencia C2 o C3.

¿Qué recomienda TransMilenio para participar?

La entidad invitó a los interesados a acercarse al Portal Eldorado durante el horario establecido y llevar su hoja de vida actualizada para conocer las opciones laborales.

“En esta oportunidad llegamos al Portal Eldorado con 300 oportunidades laborales para nuestra comunidad usuaria. Invitamos a todas las personas interesadas a participar en esta jornada, acercarse al portal y conocer las opciones de empleo que estarán disponibles durante la mañana”, señaló Paola Tovar, subgerente de Comunicaciones y Relacionamiento con el Usuario de TransMilenio.

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La feria hace parte del trabajo conjunto entre los concesionarios del sistema de transporte y empresas privadas para facilitar el acceso a oportunidades de empleo en Bogotá.

Quienes deseen participar pueden asistir directamente al punto indicado, sin necesidad de realizar una inscripción anticipada.

María Paula Rodríguez Rozo

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