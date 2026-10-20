El dólar vuelve a bajar en Colombia: la divisa se ubica por debajo de los $3.200

El precio del dólar en Colombia vuelve a registrar una caída este martes 20 de octubre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.156,32, lo que representa una disminución de $18,35 frente a la tasa de $3.174,67 que estuvo vigente el día anterior. La variación equivale a una reducción del 0,58 %, de acuerdo con los datos publicados para la jornada.

El comportamiento de la divisa es seguido de cerca por quienes realizan operaciones en moneda extranjera, reciben remesas desde otros países, planean viajes internacionales o deben pagar productos y servicios cotizados en dólares.

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La nueva cotización también se suma a la tendencia descendente que ha mostrado la tasa de referencia durante octubre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la TRM no corresponde necesariamente al precio que ofrecen los bancos o las casas de cambio al momento de comprar o vender dólares.



¿A cómo está el dólar hoy en Colombia?

Para este martes 20 de octubre, la TRM quedó establecida en $3.156,32 por cada dólar estadounidense. La tasa representa una reducción frente al valor anterior, cuando el dólar se ubicó en $3.174,67. En términos prácticos, la diferencia es de $18,35 por cada dólar.

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Este movimiento significa que la cotización oficial de la divisa estadounidense continúa por debajo de los $3.200, un nivel que sirve como referencia para quienes siguen diariamente el mercado cambiario colombiano.

No obstante, el valor puede cambiar durante las jornadas de negociación y no debe interpretarse como una garantía de que las operaciones comerciales se realizarán exactamente a esa tasa.

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¿Cuánto bajó el dólar frente al día anterior?

La variación de la TRM entre el lunes 19 y el martes 20 de octubre fue de $18,35 a la baja, equivalente al 0,58 %. Para entender mejor el movimiento, estas son algunas cifras de referencia:

TRM del martes 20 de octubre: $3.156,32.

TRM anterior: $3.174,67.

Diferencia: $18,35 menos por dólar.

Variación porcentual: -0,58 %.

La disminución puede parecer pequeña cuando se analiza una sola unidad de la moneda estadounidense. Sin embargo, la diferencia aumenta cuando se trata de transacciones por montos más altos.

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Por ejemplo, al comparar el valor de referencia de 100 dólares, la diferencia frente a la TRM anterior sería de $1.835. Para una operación de 1.000 dólares, el cambio equivaldría a $18.350.

Así se ha comportado el dólar durante octubre de 2026

La cotización del dólar también muestra una reducción al comparar el valor actual con el registrado al comienzo del mes. El 1 de octubre, la TRM se ubicaba en $3.312,84. Para este martes 20 de octubre, la tasa llegó a $3.156,32. Esto representa una disminución de $156,52, equivalente aproximadamente al 4,72 % durante ese periodo.

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El movimiento refleja que la referencia oficial ha descendido en lo corrido del mes, aunque la trayectoria no ha sido uniforme: durante octubre también se han presentado jornadas con incrementos y retrocesos.

¿Por qué es importante el precio del dólar para los colombianos?

El comportamiento de la divisa estadounidense puede tener efectos en diferentes actividades de la economía colombiana. Uno de los grupos que sigue de cerca su cotización es el de las personas que reciben remesas desde el exterior. Cuando convierten dólares a pesos colombianos, el monto que reciben depende de la tasa aplicada en la operación.

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Por ejemplo, si una persona recibe 100 dólares, el equivalente calculado con la TRM de este martes sería de $315.632. Sin embargo, esa cifra es únicamente una referencia matemática: la cantidad que finalmente reciba dependerá de las comisiones y de la tasa de conversión del proveedor.

También están los viajeros que necesitan comprar dólares para sus vacaciones o desplazamientos internacionales. En este caso, una tasa de referencia más baja puede resultar favorable, aunque es necesario revisar el precio de venta que ofrece cada establecimiento.

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Por otro lado, las empresas que importan productos, materias primas o equipos del exterior siguen de cerca los cambios de la moneda, ya que una parte de sus costos puede estar denominada en dólares.

En contraste, los exportadores que reciben ingresos en esa divisa deben considerar que, al convertirlos a pesos, una tasa más baja puede representar menos moneda local por cada dólar recibido.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO