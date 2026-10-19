Super Astro Luna hoy lunes 19 de octubre: número ganador y signo zodiacal

El Super Astro Luna realiza este viernes una nueva jornada de su tradicional juego de suerte y azar, en el que los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal para aspirar al premio principal. Para este 19 de octubre el sorteo está previsto para las 10:50 p. m. Los jugadores podrán consultar el resultado una vez se realice el sorteo y se publique la combinación ganadora en los canales oficiales.

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A diferencia de las loterías tradicionales, el Super Astro Luna no utiliza una serie para identificar el premio principal. En este caso, los participantes deben comparar las cifras y el signo que eligieron al realizar su apuesta con los datos publicados para la jornada.



Estos son los datos del sorteo de Astro Luna de este lunes

Número ganador:

Signo zodiacal ganador:

Los resultados deben completarse con la información oficial después de que finalice el sorteo. Mientras no se publique la combinación ganadora, es importante evitar utilizar cifras de jornadas anteriores o resultados de otros juegos de Super Astro.

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¿A qué hora juega el Astro Luna hoy?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días. De acuerdo con la programación oficial de 2026, el sorteo de este viernes está previsto para las 10:50 p. m.

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Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de Super Astro después de que termine la jornada. También es posible revisar el histórico de sorteos para comparar las combinaciones de fechas anteriores.

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Si el resultado todavía no aparece publicado, se recomienda esperar a que la entidad confirme las cifras y el signo ganador. De esta manera, los jugadores pueden verificar sus apuestas con información actualizada y evitar confusiones con resultados preliminares.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

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Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo con uno de los signos zodiacales disponibles. El juego contempla diferentes modalidades de premio según los aciertos obtenidos. De acuerdo con las reglas generales, existen tres oportunidades principales:

Cuatro cifras y signo zodiacal: corresponde al acierto de la combinación completa.

Tres últimas cifras y signo zodiacal: permite participar en una categoría de premio por coincidencia parcial.

Dos últimas cifras y signo zodiacal: corresponde a otra modalidad de acierto contemplada en el plan de premios.

Los pagos dependen de las condiciones oficiales y del valor apostado. Por eso, es recomendable consultar el reglamento vigente para conocer los montos correspondientes a cada categoría.

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¿Dónde consultar los resultados oficiales del Astro Luna?

Los resultados del sorteo de este lunes se pueden consultar a través de la página oficial de Super Astro, donde se publican las combinaciones ganadoras y la información de las jornadas anteriores. Los jugadores pueden ingresar a Super Astro y buscar el apartado de resultados para comprobar el número y el signo zodiacal de este sorteo.

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Una vez publicado el resultado, es importante comparar las cifras en el orden correspondiente y verificar que el signo de la apuesta coincida con el ganador. Si encuentra una combinación premiada, conserve el tiquete original y consulte los requisitos para reclamar el dinero.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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