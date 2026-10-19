Sinuano Noche hoy: estos son los resultados del lunes 19 de octubre de 2026

Los apostadores del chance ya pueden consultar los resultados de Sinuano Noche, uno de los sorteos más populares de la Costa Caribe colombiana y que se juega todos los días en diferentes horarios según la fecha del calendario. El juego es seguido diariamente por miles de personas que buscan comprobar si su número fue favorecido en el último sorteo.



Resultado de Sinuano Noche del 19 de octubre de 2026

Número ganador: 4523

Quinta cifra: 1

Con este resultado, los jugadores que apostaron al número completo, las últimas cifras o las diferentes modalidades autorizadas pueden verificar si obtuvieron algún premio de acuerdo con el plan de pagos establecido por el operador. Recuerde que para reclamar cualquier ganancia es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar el documento de identidad correspondiente ante el punto autorizado.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que los domingos y días festivos juega a las 8:30 p. m. Por su parte, el sorteo de Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m., lo que convierte a este chance en uno de los pocos del país con dos sorteos cada jornada. Gracias a esta frecuencia, los jugadores tienen dos oportunidades diarias para participar y consultar resultados. El Sinuano funciona bajo la modalidad tradicional del chance colombiano. Los apostadores pueden seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y elegir el valor que desean apostar. También existen modalidades de apuestas a tres cifras, dos cifras o una cifra, dependiendo de las preferencias del jugador.

El sistema premia a quienes acierten el número sorteado según la modalidad elegida y la coincidencia exacta de las cifras apostadas. Como ocurre con los demás chances autorizados en Colombia, se trata de un juego de azar en el que cada sorteo es independiente del anterior. Los tiquetes de El Sinuano pueden adquirirse en los puntos físicos autorizados para la venta de chance en las regiones donde opera el juego. También es posible encontrar la apuesta en redes comerciales y terminales autorizadas de juegos de suerte y azar que comercializan chances legalmente en Colombia. Antes de realizar la apuesta, se recomienda verificar que el punto esté debidamente autorizado y que el comprobante de juego incluya la fecha, hora, número apostado y valor cancelado.



Cómo reclamar un premio de El Sinuano

Si el número apostado resulta ganador, el premio debe reclamarse presentando el tiquete original y el documento de identidad en los puntos o canales habilitados por el operador correspondiente. El comprobante debe estar legible y sin alteraciones para validar el pago. Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor pueden requerir validaciones adicionales y trámites establecidos por la entidad operadora del juego. Por esa razón, se recomienda conservar el documento de apuesta en un lugar seguro hasta verificar oficialmente el resultado del sorteo.

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El Sinuano es un juego con amplia trayectoria en la región Caribe y su nombre está inspirado en el río Sinú. Actualmente cuenta con dos sorteos diarios, Sinuano Día y Sinuano Noche, cuyos resultados son seguidos por miles de jugadores en diferentes departamentos del país. Junto con sorteos como Caribeña, Chontico, Dorado y Paisita, forma parte de la oferta más consultada por quienes participan en los juegos de chance en Colombia. Una vez publicado el resultado oficial de esta noche, los apostadores podrán comprobar si su número coincide con el ganador y revisar las diferentes modalidades de premio disponibles para el sorteo del 19 de octubre de 2026.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL