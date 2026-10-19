Lotería de Cundinamarca, Lotería del Tolima y Baloto hoy: resultados del lunes 19 de octubre de 2026

Este lunes 19 de octubre se realizan algunos de los sorteos más esperados por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. La jornada incluye los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, que concentran premios multimillonarios y miles de apostadores en todo el país.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 19 de octubre de 2026

Premio mayor:

Serie:

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:00 de la noche y actualmente cuenta con uno de los planes de premios más atractivos del país, encabezado por un premio mayor de $10.000 millones. Además, entrega premios adicionales como la Balsa Millonaria de $500 millones, el Tunjo de Oro de $300 millones y la Guaca Secreta de $100 millones, además de múltiples secos y aproximaciones. El billete se comercializa en cuatro fracciones de $5.000 cada una, lo que permite a los jugadores participar sin necesidad de adquirir el billete completo. La lotería también paga aproximaciones por coincidencias en una, dos y tres cifras, además de reconocimientos para quienes acierten la serie o el número ganador en diferente serie.



Resultados de la Lotería del Tolima del 19 de octubre de 2026 Premio mayor:

Serie:

La Lotería del Tolima también hace parte de los sorteos de los lunes y realiza su extracción habitual a las 10:30 de la noche. Actualmente ofrece un premio mayor de $3.500 millones y un amplio plan de premios complementarios. Entre los premios adicionales destacan Casa para Siempre por $270 millones, Cero Kilómetros por $240 millones, Dulima Dorada por $150 millones, El Top de la Suerte por $60 millones y El Tren de la Fortuna por $45 millones. Además, existen premios por aproximaciones y coincidencias parciales que incrementan las opciones para los jugadores. El valor del billete completo es de $12.000 y cada fracción tiene un costo de $4.000. Los participantes que resulten favorecidos deben conservar el billete original para realizar cualquier proceso de reclamación.



Resultados de Baloto y Baloto Revancha del 19 de octubre de 2026

Baloto

Número ganador:

Superbalota:

Baloto Revancha

Número ganador:

Superbalota:

El sorteo de Baloto se realiza los lunes, miércoles y sábados alrededor de las 11:00 de la noche. Para participar, los jugadores deben escoger cinco números del 1 al 43 y una Súper Balota del 1 al 16. La apuesta básica tiene un valor de $6.000 y puede adquirirse en los puntos autorizados de SuperGIROS, Su Red o mediante los canales digitales oficiales habilitados por el operador.

Para esta jornada, el acumulado de Baloto alcanzaba los $16.000 millones, mientras que el acumulado de Baloto Revancha llegaba a $3.400 millones, convirtiéndose en dos de los premios más altos disponibles actualmente en los juegos de azar nacionales. Quienes tengan boletos de cualquiera de estos sorteos deben comparar cuidadosamente los números ganadores con los registrados en sus apuestas. En caso de resultar favorecidos, es fundamental conservar el billete o tiquete original en buen estado y realizar el proceso de reclamación a través de los canales autorizados por cada operador.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL