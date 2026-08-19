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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Números ganadores de Sinuano Día del miércoles 19 de agosto de 2026: así puede reclamar los premios

Números ganadores de Sinuano Día del miércoles 19 de agosto de 2026: así puede reclamar los premios

En caso de no reclamar el premio en un plazo de un año, este será destinado a la financiación del sistema de salud y otros proyectos sociales del Estado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Números ganadores de Sinuano Día del miércoles 19 de agosto de 2026: así puede reclamar los premios
Sinuano Día -
Sinuano - Canva

Como ya es habitual, este miércoles 19 de agosto se realiza una nueva jornada del sorteo del Chance Sinuano Día, uno de los juegos de suerte y azar con presencia en la región Caribe. Su nombre hace referencia al río Sinú, uno de los principales afluentes del departamento de Córdoba.

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El Sinuano cuenta con sorteos diarios, incluidos domingos y días festivos. El juego es operado desde el departamento de Córdoba Una parte de los recursos generados por los juegos de suerte y azar está destinada a financiar el sistema de salud pública y otros programas sociales.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Al igual que otros juegos de chance en Colombia, el Sinuano permite seleccionar números de acuerdo con diferentes modalidades. Para el juego de cuatro cifras, se puede escoger una combinación entre 0000 y 9999 en los puntos autorizados.

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Entre las modalidades disponibles se encuentran:

  • 4 cifras directo (Superpleno): consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. El premio corresponde a 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden en el que aparezcan.
  • 3 cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Paga 400 veces el valor de la apuesta.
  • 2 cifras (Pata): consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Paga 50 veces el valor apostado.
  • 1 cifra (Uña): se debe acertar únicamente la última cifra. Paga cinco veces el valor de la apuesta.

Horarios del Chance Sinuano

El Sinuano cuenta con dos sorteos: Sinuano Día y Sinuano Noche.

  • El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.
  • Por su parte, el Sinuano Noche se juega de lunes a sábado a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 8:30 p.m.

Resultados Sinuano Día del 19 de agosto

  • Número ganador: por definir.
  • Quinta balota: por definir.

Es recomendable revisar cuidadosamente cada cifra y compararla con la jugada realizada antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

Resultado del Sinuano Día anterior

En la jornada anterior, el número ganador fue el 7466, acompañado de la quinta cifra 0.

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¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Antes de realizar una reclamación, es importante conservar el tiquete o comprobante original de la jugada y verificar que los datos registrados sean correctos.

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Para el trámite de un premio pueden solicitarse documentos de identificación y el comprobante correspondiente, de acuerdo con las condiciones establecidas para la reclamación. Por esta razón, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y consultar los requisitos oficiales antes de acudir a realizar el proceso.

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En caso de no reclamar el premio en un plazo de un año, este será destinado a la financiación del sistema de salud y otros proyectos sociales del Estado.

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