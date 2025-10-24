Google lanzó vacantes en Bogotá para profesionales que cumplan estos requisitos: cómo postularse

Google, una de las empresas líderes del sector tecnológico a nivel mundial, publicó recientemente nuevas oportunidades laborales para su sede en Bogotá. Las vacantes están orientadas a profesionales con formación universitaria y experiencia en áreas como ventas de software, publicidad digital y servicios de consultoría en la nube. Cada rol requiere diferentes niveles de experiencia y dominio del inglés, además de competencias específicas en liderazgo comercial y conocimiento del entorno tecnológico empresarial.

De acuerdo con la información disponible en el portal oficial de Google Careers, los cargos ofertados corresponden a las posiciones de Representante de Ventas de Campo (Google Cloud), Arquitecto Empresarial en la Nube (Servicios Profesionales), Ejecutivo de Cuentas de Bienes de Consumo Envasados y Representante de Ventas de Campo Corporativo (Google Cloud).



Google lanzó vacantes en Bogotá para profesionales en diferentes áreas

Representante de ventas de campo (Google Cloud)

Este cargo busca a profesionales con formación universitaria o experiencia equivalente y al menos siete años de trabajo en gestión de cuotas de ventas, software o servicios en la nube dentro de empresas B2B. Se valoran especialmente los antecedentes en prospección y creación de relaciones comerciales desde cero.

Entre las responsabilidades principales de este cargo se encuentran la planificación de estrategias para atraer nuevos clientes, el fortalecimiento de relaciones con compañías del sector y la asesoría en decisiones tecnológicas de largo plazo. Además, el profesional debe conocer la estructura y los objetivos del negocio del cliente, así como desarrollar oportunidades de crecimiento a partir de estrategias personalizadas.



El puesto exige fluidez en inglés y español para interactuar con clientes empresariales y equipos internos. También implica la participación en presentaciones ejecutivas, gestión de ciclos de venta completos y cumplimiento de metas comerciales a través de una planificación precisa.



Arquitecto empresarial en la nube (servicios profesionales)

Otra de las vacantes está dirigida a perfiles técnicos con experiencia en consultoría y arquitectura de soluciones empresariales. Se requiere contar con licenciatura o experiencia práctica similar, junto con un mínimo de siete años en atención al cliente corporativo y cinco años adicionales en consultoría en la nube.

El rol consiste en diseñar soluciones tecnológicas que faciliten la migración y modernización de infraestructuras empresariales hacia entornos de nube pública o híbrida. El arquitecto deberá analizar las necesidades del cliente, proponer rutas de implementación y asegurar que las estrategias cumplan con estándares de robustez, escalabilidad y eficiencia.



Entre las tareas asignadas está la documentación de procesos, la supervisión de la calidad técnica y la satisfacción del cliente, además de la creación de buenas prácticas que sirvan de referencia para futuros proyectos. Este cargo requiere dominio del inglés y del portugués o español, ya que la posición puede operar desde varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo São Paulo, Buenos Aires y Bogotá.



Ejecutivo de cuentas – bienes de consumo envasados (CPG)

Para este rol, Google busca profesionales con al menos cinco años de experiencia en publicidad digital, tecnología publicitaria o análisis de marketing. Los candidatos deben contar con conocimiento en la gestión de relaciones dentro de sectores como el consumo masivo o la industria automotriz.

El ejecutivo será responsable de desarrollar planes integrales de cuentas para impulsar el crecimiento de clientes en la categoría de bienes de consumo. Asimismo, deberá traducir los objetivos comerciales de las marcas en estrategias publicitarias basadas en las herramientas de Google Ads, garantizando el cumplimiento de indicadores de rendimiento (KPI).

La posición también incluye la negociación de acuerdos anuales, la coordinación de procesos de renovación y expansión, y la elaboración de reportes de desempeño mediante sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM). La fluidez en inglés es indispensable, dado que las interacciones se realizarán con equipos y clientes de diferentes países de la región.



Representante de ventas de campo corporativo (Google Cloud)

El cuarto perfil publicado corresponde a un cargo más senior dentro del equipo comercial de Google Cloud. El candidato debe contar con una licenciatura o experiencia práctica similar, junto con diez años de trayectoria en ventas de software o servicios en la nube con metas de mercado definidas.

El objetivo principal es construir y mantener relaciones estratégicas con ejecutivos corporativos, actuando como asesor de confianza en procesos de transformación digital. Entre las funciones de esta vacante están la elaboración de estrategias de cuenta, la coordinación con equipos de distintas áreas de Google y la negociación de términos comerciales con directivos de alto nivel.

Este representante deberá demostrar habilidades analíticas, planificación estratégica y capacidad para liderar ciclos de negocio completos, desde la identificación de oportunidades hasta la ejecución y seguimiento de resultados.



¿Cómo aplicar a las vacantes de Google?

Los interesados pueden postularse directamente a través del sitio Google Careers, o por medio de este link, donde están disponibles los detalles de cada oferta, los requisitos y los procesos de inscripción. La compañía recuerda que todas sus contrataciones se realizan por canales oficiales y bajo una política de igualdad de oportunidades laborales. Las vacantes estarán disponibles hasta completar el proceso de selección y se espera que los profesionales seleccionados trabajen de manera presencial o híbrida desde la sede de Bogotá.

