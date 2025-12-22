Banco Agrario pagará $230.000 a tres millones de adultos mayores en diciembre 2025

En el cierre de 2025, Prosperidad Social confirmó la ampliación del programa Colombia Mayor, con la que tres millones de personas mayores comenzarán a recibir un bono pensional mensual de $230.000. Los pagos del ciclo 12 se realizarán desde el 23 de diciembre de 2025. La operación estará a cargo del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados.

Esta medida se enmarca en la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, concebida por el Gobierno para garantizar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión; además, responde a las directrices del CONPES 4176 de 2025, que habilitó la ampliación de cupos y la transición hacia el nuevo esquema.



“Esta medida fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, que es uno de los ejes de la Reforma Pensional, y busca cerrar brechas y asegurar un ingreso básico a quienes no cuentan con pensión”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.



Prosperidad Social informó que la transferencia de $230.000 para el ciclo 12 se entregará a 1.727.334 beneficiarios antiguos, más los nuevos inscritos que completan la cobertura nacional de tres millones de personas mayores; la inversión supera los $600.000 millones.

El anuncio confirma la transformación iniciada en 2025: en octubre, el aumento llegó primero a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75, y se nivela a $230.000 para mayores de 80, dejando atrás el esquema de $225.000; luego, en noviembre, se extendió a mujeres desde los 60 y hombres desde los 65.

Según la entidad, todo beneficiario que recibe $230.000 supera la línea de pobreza extrema, propósito central del rediseño de Colombia Mayor y del Pilar Solidario.



¿Hasta cuándo se podrá reclamar el pago de $230.000 en el Banco Agrario y sus aliados?

La ventana de pagos es del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026, correspondientes al ciclo número 12. El Banco Agrario de Colombia dispersará los recursos en todo el territorio, tanto por abonos a cuentas y billeteras como por giros mediante su propia red y aliados; el cambio de operador fue oficializado por Prosperidad Social en abril de 2025 para mejorar cobertura, eficiencia y seguridad.

Tenga presente que cada persona recibirá un mensaje de texto con la fecha exacta de cobro y el punto autorizado; Prosperidad Social insiste en mantener actualizados los datos de contacto para una entrega oportuna y segura.



Consulte con la cédula si recibirá bono de $230.000 que dará el Banco Agrario

Para saber si recibirá el bono de $230.000 que pagará el Banco Agrario, Prosperidad Social habilitó una consulta sencilla en línea. El proceso se realiza directamente en la plataforma oficial del Banco Agrario, donde se ingresa el número de cédula sin puntos ni comas, se selecciona el tipo de documento y se valida el captcha. Clic a este enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Al finalizar, el sistema indica si la persona está incluida en el ciclo de pagos, la fecha exacta y el punto autorizado para el cobro, ya sea por abono a cuenta o por giro en corresponsales. Si al consultar no aparece como beneficiario, pero cumple los requisitos del programa (mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, en condición de pobreza o vulnerabilidad), puede acercarse a los puntos de atención municipal o comunicarse con Prosperidad Social para verificar su inscripción. Recuerde que la consulta debe hacerse únicamente en el enlace oficial del Banco Agrario para evitar fraudes y garantizar la seguridad de su información.

Amplían cupos para beneficiarios del bono pensional

El incremento y la ampliación de cupos se reflejan en comunicados regionales de Prosperidad Social. En Cauca, 35.883 nuevos beneficiarios ingresan al bono de $230.000, para un total de 127.174 personas y una inversión de $30.402 millones. En Guaviare, 1.985 nuevos beneficiarios elevan el total a 5.982 personas mayores, con $1.472 millones de inversión; todos cobrarán por el Banco Agrario y aliados, con notificación vía SMS.

El Meta suma 23.236 nuevos beneficiarios, alcanzando 57.222 personas en el ciclo 12 y una inversión superior a $13.667 millones; el Banco Agrario ejecutará los pagos según la fecha informada por mensaje. En Bolívar, 67.133 nuevos cupos llevan el total a 163.798 personas mayores y una inversión de $37.255 millones; el cobro seguirá el esquema de Banco Agrario.

