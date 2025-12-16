Banco Agrario pagará hasta $500.000 a estas cédulas en diciembre de 2025

El Banco Agrario está a cargo de los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA del sexto ciclo de 2025. Prosperidad Social confirmó que la entrega de este ciclo se realiza entre el 4 y el 21 de diciembre, con abonos para personas bancarizadas desde el 4 y giros en puntos autorizados del 10 al 21. El valor de la transferencia de Renta Ciudadana varía según la composición del hogar y el cumplimiento de corresponsabilidades; en este ciclo se contempla un tope de hasta $500.000 por hogar. La Devolución del IVA se paga de forma coordinada y, en ciclos recientes, ha estado alrededor de $106.000 por hogar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La operación se ejecuta por el Banco Agrario y su red de aliados, con dos modalidades: depósito en cuenta para bancarizados y giro presencial para no bancarizados.



Fechas para pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA 2025

Prosperidad Social informó que el sexto ciclo usa una inversión de $314.979 millones, dirigida a 773.800 hogares, con prioridad para hogares con niñas y niños menores de seis años y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado. La programación por modalidad es la siguiente: abonos para bancarizados desde el 4 de diciembre y pagos por giro entre el 10 y el 21 de diciembre. Esta entrega se realiza por primera vez en los primeros días de diciembre, en lugar de la última semana del mes o inicios de enero.



¿Por qué hay hogares que reciben menos de $500.000?

En diciembre se registraron casos de pagos de $106.000. Prosperidad Social indicó que esos hogares no cumplieron las corresponsabilidades exigidas por Renta Ciudadana, por lo que recibieron solo la Devolución del IVA. Cumplir con vacunación, afiliación a EPS y matrícula escolar es criterio de acceso a la transferencia de Renta Ciudadana en este ciclo.



¿Quiénes pueden ser beneficiarios de Renta Ciudadana?

El programa Renta Ciudadana está diseñado para hogares que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad económica. La prioridad se establece para aquellos hogares que incluyen personas con discapacidad, niñas y niños en primera infancia, así como niñas, niños y adolescentes en edad escolar.



Además, el esquema contempla una atención especial para las unidades de intervención indígena. En estos casos, se da preferencia a los hogares que cuentan con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente y a aquellos que tienen niñas y niños en primera infancia.



Para que un hogar sea incluido en Renta Ciudadana debe aparecer en alguno de los registros oficiales. Esto significa contar con información vigente en la base del Sisbén IV o en el Registro Social de Hogares, o estar en los listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior.

Publicidad

El programa no tiene proceso de inscripción abierto. Prosperidad Social se encarga de identificar, seleccionar y vincular a los hogares potenciales beneficiarios usando registros administrativos y fuentes oficiales definidas para este fin. Por eso es importante mantener actualizada la información en la encuesta del Sisbén IV y seguir los canales informativos de Prosperidad Social. También se recomienda consultar en la oficina regional, en la alcaldía del municipio y en los medios de comunicación que difundan los avisos del programa.



¿Cómo consultar con la cédula si recibirá pago de $500.000 por Renta Ciudadana?

Para saber si hay pago disponible, se puede consultar en el portal de Banco Agrario con número de documento. El enlace de consulta de giros es: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx. También se puede verificar la condición de beneficiario en los portales oficiales de Prosperidad Social para Renta Ciudadana y Devolución del IVA. El sistema de consulta indica si el pago está listo, la modalidad asignada (abono o giro) y el punto autorizado de cobro.

Si el hogar está bancarizado, el depósito se realiza en la cuenta registrada o en billeteras habilitadas, sin desplazamiento a oficina. Para quienes reciben por giro, se debe acudir al punto indicado por el sistema, presentar el documento original y respetar el calendario de atención. Banco Agrario mantiene cajeros y corresponsales habilitados para retiros en cuenta, incluidos Servibanca, según disponibilidad.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL