Ingreso Mínimo Garantizado inicia pagos de febrero a estas cédulas en Bogotá: vea si es beneficiario

La Alcaldía de Bogotá informó que el proceso de pagos del Ingreso Mínimo Garantizado para febrero de 2026 comenzó de manera escalonada durante la última semana del mes. La Secretaría de Integración Social confirmó que estos recursos llegarán a más de 165.000 personas pertenecientes a hogares en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica. También se distribuirán apoyos a más de 153.000 personas vinculadas a los componentes de juventud, vejez y discapacidad.

La programación definida por el Distrito establece que los desembolsos se realizarán en diferentes días para evitar congestión en los canales de pago y garantizar que cada persona reciba su transferencia en función del sistema con el que esté registrada. La entrega se hace por medio de las principales billeteras digitales usadas en los programas sociales de Bogotá: DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía. Quienes reciben el incentivo por giro deben esperar el mensaje de texto enviado por la Secretaría de Integración Social y luego acercarse a un punto autorizado de Efecty.



El Distrito destinó más de 44.000 millones de pesos para cubrir las transferencias correspondientes a febrero. Con este giro acumulado, la inversión del programa en lo que va de 2026 supera los 77.000 millones de pesos. Este volumen de recursos se mantiene alineado con la meta trazada por la administración distrital para sostener el esquema de transferencias que busca reducir la pobreza en la ciudad.



El proceso de pago incluye una actualización en los montos entregados para los hogares registrados en el componente de pobreza extrema. La decisión se fundamenta en los datos recientes presentados por el Dane, según los cuales la pobreza extrema en Bogotá disminuyó 1,7% entre 2023 y 2024. También se registró un aumento del 20% en el ingreso medio de los hogares que reciben apoyos. Este contexto llevó al Distrito a ajustar el valor de las transferencias para este grupo poblacional, después de casi tres años sin modificaciones en los montos.



¿De cuánto son los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado?

El cálculo de los apoyos sigue dependiendo de dos factores centrales: la clasificación del hogar en el Sisbén IV y el número de integrantes que conforman la familia. Esta regla permanece vigente para todos los componentes del programa. Sin embargo, a partir de febrero se aplicó un cambio en la metodología para los grupos familiares de cinco o más personas. En estos casos, el multiplicador usado para definir el monto pasó de cinco a 3,5. El ajuste se realizó teniendo en cuenta que un alto porcentaje de estos hogares recibe otros apoyos dentro de los componentes del programa, lo que permitió recalibrar el monto final.

Para el grupo clasificado en el Sisbén A1 y A2, el valor máximo de la transferencia para hogares numerosos quedó establecido en 472.500 pesos. Para quienes se encuentran en las categorías A3 a A5, el valor máximo definido es de 322.000 pesos. Estos montos se aplican a partir del ciclo de pagos de febrero. Los valores mínimos también fueron ajustados según la nueva metodología, manteniendo la estructura de distribución dada por cada rango del Sisbén IV.

El programa mantiene su estructura operativa en diez componentes, lo que permite canalizar apoyos no solo hacia hogares en pobreza extrema, sino también hacia poblaciones específicas como jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas con pertenencia étnica. Este enfoque ampliado busca cubrir las variaciones en las necesidades de los hogares y responder a los cambios en los perfiles socioeconómicos de la ciudad. Si bien las transferencias monetarias constituyen el eje central, la estrategia también integra acompañamiento y otros servicios complementarios en función de la población atendida. Así las cosas, le compartimos la tabla de los montos del Ingreso Mínimo Garantizado para 2026:



2026 Sisbén A1 – A2 1 o 2 personas 3 o 4 personas 5 o más personas Monto $135.000 $405.000 $472.500 Sisbén A3 – A5 1 o 2 personas 3 o 4 personas 5 o más personas Monto $92.000 $276.000 $322.000

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL