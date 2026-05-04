Pasajes gratis en TransMilenio mayo 2026: quiénes los reciben y cómo activarlos.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) inició un nuevo ciclo de asignación de pasajes gratuitos en el sistema TransMilenio como parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este programa busca facilitar el acceso a la movilidad para personas en condiciones económicas difíciles, permitiéndoles desplazarse dentro de la ciudad sin asumir el costo total del transporte público.

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Para el mes de mayo de 2026, el beneficio llegará a más de 760.000 personas. Entre los grupos incluidos se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos clasificados en niveles de pobreza o vulnerabilidad según el Sisbén IV. La inversión destinada para este ciclo supera los 13.000 millones de pesos, lo que refleja la continuidad de una política social enfocada en apoyar a quienes enfrentan mayores barreras económicas.

La cantidad de pasajes asignados varía según la clasificación del Sisbén IV y la condición particular de cada beneficiario dentro del esquema de focalización del IMG. En algunos casos, como el de personas mayores en situación de vulnerabilidad o con discapacidad, el número de viajes puede superar los siete u ocho pasajes mensuales, mientras que en otros grupos la asignación es menor.



¿Cuántos pasajes gratis de Transmilenio reciben los beneficiarios?

Personas con discapacidad

Grupo Sisbén

Pasajes asignados

Grupo A

12

Grupo B

11

Grupo C1-C9

8

Grupo C10-C18

5

Grupo D

2

Sin Sisbén

1



Personas mayores de 62 años

Grupo Sisbén

Pasajes asignados

Grupo A

8

Grupo B

6

Grupo C1-C9

3

Grupo C10-C18

2

Grupo D

1

Sin Sisbén

1



En el caso de las personas en situación de pobreza extrema y moderada, estas recibirán 7 pasajes gratis si se encuentran en el grupo A del Sisbén y 5 pasajes sin costo si clasifican en el grupo B.



Pagadiario, Comunidad del Cuidado y exhabitantes de calle

Grupo Sisbén

Pasajes asignados

Grupo A

7

Grupo B

5

Grupo C1-C9

No aplica

Grupo C10-C18

No aplica

Grupo D

No aplica

Sin Sisbén

No aplica



En el caso de las personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad del Cuidado, quienes requieren desplazarse con frecuencia para acceder a servicios médicos, recibirán la asignación de 8 pasajes gratuitos si se encuentran en el grupo A del Sisbén. Y para exhabitantes de calle que se encuentran en proceso de inclusión, recibirán 22 pasajes gratuitos en el grupo A del Sisbén.



¿Cómo saber si recibirá pasajes gratis en TransMilenio y SITP?

Para acceder al beneficio es obligatorio contar con la tarjeta TuLlave personalizada, ya que esta permite identificar a cada persona beneficiaria y realizar la asignación de los pasajes de manera individual. Las personas que ya cuentan con una tarjeta personalizada no deben adquirir una nueva, salvo en los casos en que la tarjeta esté bloqueada o presente inconvenientes técnicos. Para saber si una persona es beneficiaria del programa, se debe realizar una consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:



Ingresar al sitio web de la Secretaría Distrital de Integración Social: www.integracionsocial.gov.co.

Acceder a la sección de Ingreso Mínimo Garantizado.

Seleccionar la opción de consulta de pasajes gratuitos.

Ingresar el número de cédula y el número de la tarjeta TuLlave personalizada.

Hacer clic en "Buscar".

El sistema indicará si la persona es beneficiaria y cuántos pasajes tiene disponibles.

El número de pasajes asignados a cada beneficiario no es igual para todos. La cantidad depende de variables como la clasificación en el Sisbén IV y las condiciones particulares definidas dentro del esquema del Ingreso Mínimo Garantizado. Por esta razón, algunas personas pueden recibir más trayectos que otras, según su nivel de necesidad.



Cómo activar los pasajes gratis en TransMilenio

Los pasajes deben ser activados en la tarjeta TuLlave personalizada. Existen dos formas de hacerlo:



En taquillas de Transmilenio

Presentar la tarjeta TuLlave personalizada.

Solicitar la activación del beneficio.

En puntos de recarga automáticos

Insertar la tarjeta en el lector.

Seleccionar la opción "Transacciones virtuales" .

. Elegir "Solicitar subsidio/convenio" .

. Confirmar la operación.

Si la tarjeta está bloqueada, se debe acudir a un punto de atención autorizado para desbloquearla. Si una persona considera que cumple con los requisitos, pero no aparece como beneficiaria, puede verificar su clasificación en el Sisbén IV, confirmar que su tarjeta TuLlave esté personalizada y activa, acudir a una subdirección local de la Secretaría de Integración Social o comunicarse a través de los canales oficiales de atención.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co